Si vas en bicicleta, evita hasta 200 euros de multa solo con este simple gesto

Las bicicletas son un medio de transporte urbano cómodo y beneficioso tanto para el medioambiente como para la salud. Además, no hay apenas localidades en España que no hayan impulsado su propio servicio de bicis compartidas, por lo que ya casi no hay excusas para no moverse con estos vehículos ecológicos.

Pero bien sea por una falta de uniformidad en las normativas de circulación de cada ciudad o por desconocimiento, todavía hay muchos ciclistas y usuarios que desconocen el uso correcto de las bicicletas y las reglas de seguridad vial a las que están sujetas.

Una actitud muy generalizada entre el colectivo ciclista es la de cruzar por los pasos de cebra encima de la bici, lo que es una infracción multada hasta con 200 euros según el Reglamento de Circulación, que es de aplicación estatal.

En el artículo 65 del mencionado reglamento se regula y se explica la prioridad de paso entre los peatones y los conductores de cualquier tipo de vehículo. A efectos de la ley, y tal como se recoge en artículo 4, una bicicleta en movimiento con una persona sobre ella es considerada un vehículo, por lo que aquellos ciclistas que crucen un paso de cebra sin bajarse de la bici estarán cometiendo una infracción grave.

En caso de dudas al respecto de las normas, hay que saber que en el ámbito estatal el texto vigente es siempre el Reglamento General de Circulación, aunque a nivel local cada ayuntamiento tenga potestad para cambiar, promulgar o matizar las normas de circulación y movilidad.

Ante cualquier incertidumbre, lo mejor es siempre seguir lo dictado en el reglamento y bajarse de la bicicleta en los pasos de cebra, no circular por las aceras y hacerlo en el carril bici o la calzada y aparcar el vehículo en los postes destinados para ello.