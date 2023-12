El truco para quitar los arañazos del coche con este líquido que todos tenemos en casa

Sufrir un simple arañazo en la carrocería o el paragolpes de nuestro coche es una situación muy común en España, ya que se puede producir por un simple golpe al aparcar, pero es preciso conocer que existen varios trucos para solucionarlo de forma casera.

Por ello, salvo que los daños producidos por el rayón sean muy considerables, en la mayoría de los casos no será necesario acudir a un taller a cambiar la pieza, ya que existen una serie de productos que se pueden adquirir en cualquier supermercado que nos ayudan a quitar el arañazo de la carrocería de nuestro vehículo.

¿Qué es lo mejor para quitar los arañazos del coche?

En primer lugar, hay que visualizar el tamaño del rayón en la carrocería, ya que si es muy profundo o ha pasado mucho tiempo, no podremos llevar a cabo este truco casero para eliminarlo en tan solo unos segundos.

Este procedimiento sencillo solo consiste en echar un poco de alcohol, que se vende en cualquier supermercado, en un disco de algodón desmaquillante, después hay que pasar el algodón por el arañazo, siempre que sea reciente, y cuestión de segundo desaparece, es decir, el tiempo en el que se seca el alcohol.

¿Qué otros procedimientos se pueden llevar a cabo?

En primer lugar, el método más económico es coger un rotulador y pintar el arañazo. Eso sí, hay que escoger un rotulador del mismo color del coche, lo que se complica si nuestro modelo tiene un color particular.

En algunos talleres venden rotuladores especiales, pero no hay que esperar grandes resultados. Otro procedimiento es usar un paño reparador de arañazos, que disimula los más superficiales y, por lo tanto, no sirve si la raya es profunda. No consigue grandes resultados, pero es también barato y sencillo de usar.

¿Cómo limpiar los faros del coche?

Existe un truco casero que es muy eficaz y solo consiste en pulir esta pieza con dos ingredientes de cocina que son el limón y el bicarbonato. El procedimiento es muy sencillo, en un recipiente exprimimos un limón y le añadimos una o dos cucharadas de bicarbonato, para después remover bien.

Una vez la mezcla esté lista, solo es necesario utilizar un trapo o una esponja para proceder a pasarlo por la superficie del faro. Por otra parte, hay usuarios de redes sociales que directamente echan el bicarbonato sobre medio limón y frotan directamente el faro con la fruta, pero esta acción puede dejar algo de rastro.