¿Qué consecuencias tiene el uso de la gasolina 'low-cost'?

El aumento del precio de la gasolina es un hándicap al que se tienen que enfrentar millones de conductores todos los días, ya que la diferencia de unos céntimos el litro puede acabar suponiendo un desembolso de más de 5 euros de diferencia por cada tanque repostado. Para aquellos que necesitan utilizar el vehículo particular todos los días, elegir bien dónde repostar puede significar un gran ahorro a final de mes.

En los momentos en los que los carburantes suben, las gasolinas llamadas low-cost se convierten en las protagonistas del debate. ¿Son o no son perjudiciales para la maquinaria del coche? La respuesta es negativa y explicamos el porqué.

Todos los combustibles fósiles que se distribuyen en las diferentes estaciones de servicio españolas están regulados por la Ley de Hidrocarburos y gestionados por la misma empresa, CLH. Así, de partida, todo combustible expedido en las diferentes áreas de servicio y gasolineras es de la misma calidad. La única variación que puede haber entre diferentes empresas y marcas de gasolineras es siempre a mejor: algunas de las más caras añaden aditivos muy beneficiosos para el rendimiento del motor a sus carburantes, mientras que las más baratas sirven el carburante simple.

Por otro lado, en las típicas gasolineras low-cost o aquellas asociadas a los supermercados, se trata de reducir los costes adicionales del servicio del repostaje: suelen ser autoservicio, recortan en personal... y, de esta manera, pueden mantener los precios de la gasolina más bajos.

Tipos de combustible

Obviamente, las gasolinas low-cost no tienen nada que ver con los carburantes modificados, ya que estos no cumplen los estándares mínimos de calidad marcados por la ley y, por lo tanto, su venta y distribución no son legales. En este caso, los gasóleos y gasolinas modificados sí son dañinos para la salud del motor del coche.

Por otro lado, los precios también varían según los tipos de carburante con los que se llene el tanque. Gasolina 95, 98, E85... Hay diferentes nombres y, por supuesto, diferentes precios. En esta elección, el razonamiento no puede ser escoger el surtidor por el precio, ya que cada tipo de motor y de vehículo necesita su tipo específico de carburante. En el caso de los deportivos, es mejor apostar por la gasolina 98 y, en el caso de los turismos, se puede recurrir a la 95 que es algo más barata pero más contaminante.