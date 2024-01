¿Puede caducar la gasolina? Qué pasa si tienes tu coche mucho tiempo parado

Muchas personas en España regresan a casa y dejan el vehículo estacionado en el lugar de residencia donde se encuentran habitualmente, ya sea por trabajo o por diferentes razones. En algunos casos, estos usuarios suelen estar en casa durante cierto tiempo, lo que podría provocar averías en sus 'amigos de cuatro ruedas' por el nulo movimiento del mismo.

Si pasamos periodos largos de tiempo sin mover el coche de un estacionamiento, es muy probable que nos preguntemos si la gasolina puede caducar en el depósito o afectaría directamente a otros elementos del coche. La respuesta es clara: sí. Caduca y, además, podría ser perjudicial en otras partes del vehículo.

Es importante saber que la gasolina es un producto que tiene una vida útil limitada. Sin embargo, la fecha de caducidad dependerá de la calidad del combustible y de la cantidad que haya introducida en el vehículo: los expertos estiman que la gasolina podría caducar entre los tres y doce meses, tiempo donde perderán sus propiedades y generarán residuos.

Pérdida de propiedades del combustible

La pérdida de propiedades en el combustible es algo que no afectará a tu vehículo si te vas de viaje una semana o no mueves tu vehículo durante 10-11 días. No obstante, es importante que nuestro automóvil no permanezca inmóvil durante varias semanas o incluso meses. Por ello, hay que estar atento y evitar, por todos los medios, que la gasolina caduque y empiece a perder propiedades con el paso del tiempo.

La pérdida de propiedades se producen debido a la oxidación de los hidrocarburos de los combustibles, que se generan por el contacto directo con el oxígeno, la luz o la humedad. En principio, no es recomendable que nuestro vehículo mantenga el mismo combustible durante más de tres meses, aunque hay petroleras que afirman que las propiedades de sus carburantes se mantienen intactas hasta un año.

¿Qué averías puede provocar en el coche?

Es un problema que, curiosamente, no es consciente la mayor parte de la población. La gasolina, con el paso del tiempo, se oxida y producen compuestos insolubles que pueden ser sinónimos de avería. Los inyectores del vehículo, por ejemplo, pueden sufrir las consecuencias del combustible degradado, ya que un exceso de residuos podría impedir al cilindro trasladar el suficiente carburante para su funcionamiento.

La bomba del combustible es otro de los elementos que pueden sufrir daños irreparables, puesto que sería obligada a realizar un esfuerzo mayor para completar su trabajo. Además, el filtro acumularía más desechos e impedirá el paso de la gasolina correctamente.

¿Puede caducar el diésel?

Esta es otra de las grandes preguntas que se hacen los conductores que cuentan con un vehículo diésel. La respuesta, tal y como ocurre con los coches de gasolina, es sí. Es más, el gasóleo envejece aún más rápido y también es capaz de producir una especie de lodo que daña los distintos inyectores, filtros o diferentes piezas del motor.