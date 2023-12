¿Por qué las gasolineras low cost o de bajo coste son más baratas?

En España hay algo más de 12.000 gasolineras repartidas por todo el país, de las cuales casi la mitad son las llamadas low-cost o de bajo coste. Este tipo de estaciones de servicio ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, algo aupado por el alza de los precios de los carburante desde hace un tiempo. Esto hace que muchos conductores opten por este tipo de surtidores, aunque otros tantos todavía tienen alguna reticencia a repostar en estos establecimientos.

Muchos propietarios temen que echar gasolina o diésel a su vehículo en estas gasolineras sea peligroso para los coches, aunque nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la diferencia de precios respecto a las estaciones de servicio más convencionales radica en dos motivos que poco tienen que ver con la calidad del carburante.

La diferencia de carburante, en los aditivos

En España, todas las gasolineras y los respectivos combustibles que hay en sus surtidores están regulados por la Ley de Hidrocarburos, aprobada en 1998 y modificada en 2015. De esta manera, todos los carburantes de todas las estaciones tienen que cumplir con la normativa establecida, por lo que es completamente seguro repostar en cualquiera de ellas.

Todos los carburantes deben cumplir con la Ley de Hidrocarburos. unaihuiziphotography

La diferencia está en la cantidad de aditivos de la gasolina o el diésel. El combustible de estas gasolineras de bajo coste no suelen tener aditivos añadidos, aunque eso no es motivo de preocupación, ya que estas sustancias químicas tan solo sirven para mejorar las prestaciones del motor y la mecánica de los vehículos. La no presencia de estos agregados no aumenta el riesgo de avería en el coche, simplemente mejora la calidad base del carburante.

Los costes de producción

La otra gran razón por la que estas estaciones de servicio son capaces de ofrecer precios más bajos está en los costes de producción. Mientras que en las gasolineras convencionales siempre suele a ver al menos un trabajador, en las low-cost lo más habitual es que no haya ninguna persona para estar pendiente de los surtidores y de los conductores que paran a repostar combustible, sino que suelen ser de autoservicio.

Otro área donde se suelen rebajar los costes de producción de estas estaciones son en las actividades asociadas a la gasolinera, como pueden ser las habituales tiendas de suministros pequeñas que se encuentran en ellas, lo que a su vez también provoca que no haya que contratar a ninguna persona para que atienda a los clientes detrás del mostrador.