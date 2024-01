Todo sobre los nuevos cursos de la DGT para conducir motos: a quién van dirigidos, precio y duración

Los motoristas, normalmente, es el colectivo más perjudicado en los accidentes de tráfico, ya que no cuentan con un chasis que los proteja en el momento de recibir un golpe. En España, la cifra de muertes en carretera de este tipo de usuarios se ha incrementado hasta los 299 fallecidos en 2023, es decir, un 19% que en 2022.

Nuevas medidas de la Dirección General de Tráfico

La Dirección General de Tráfico, con tal de reducir el porcentaje de accidentes y víctimas mortales, ha anunciado nuevas medidas de cara a mejorar la seguridad vial en el 2024. La más destacada es la opción de conducir un coche con 17 años de edad, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto mayor de 24 y con más de cinco años de antigüedad en el carnet de conducir.

Asimismo, los motoristas también tendrán que ajustarse a ciertas medidas impuestas en la nueva normativa de circulación. A partir del 2024, será obligatorio llevar casco y guantes homologados para evitar un mayor daño ante un posible incidente. Además, los usuarios que quieran conducir una moto de gran cilindrada (125 cc) estarán obligados a realizar un curso que, a continuación, explicaremos de forma más detallada.

¿Cómo es el nuevo curso para motos de gran cilindrada?

"Creemos que conducir una moto requiere un conocimiento previo del vehículo que claramente no se relaciona con uno de cuatro ruedas", recalcó el Ministro del Interior Marlaska sobre las motocicletas de gran cilindrada. Tal y como habíamos comentado líneas atrás, a partir de ahora será obligatorio realizar un curso si desea conducir motos de 125 cc, de lo contrario se estaría incumpliendo una Ley de Tráfico.

No obstante, esta medida no se impondrá de forma tajante y llevará un tiempo amoldarla a las directrices de la Dirección General de Tráfico. "Queremos reunirnos con los franceses (fue el primer país en integrar esta medida) y que nos expliquen cómo es, cómo hay que hacerlo y qué problemas han tenido para mejorar lo que han hecho ellos. Además, queremos hablar con los ayuntamientos y asociaciones de motoristas", recalcó Pere Navarro, presidente de la DGT, indicando que dicha medida no se impondrá de un día para otro.

¿Qué precio tiene el curso?

El curso, por el momento, no tiene un precio fijo. Tal y como indicó Pere Navarro, está aún "en creación" y durante las próximas fechas se podrá saber la duración (en Francia dura 7 horas: dos horas de teoría, dos de práctica en circuito y otras dos de circulación real) y la cantidad exacta que costará hacerse con el nuevo 'carnet' para conducir motocicletas de gran cilindrada.

¿A quién va dirigido el curso?

Antes de la implantación de esta nueva medida, en España podían conducir motocicletas de 125 cc todos aquellos usuarios que tuviesen el carné de conducir y una antigüedad de tres años con el permiso de circulación. A partir de ahora, esto cambiará por completo, aunque se desconoce a qué público va dirigido. En un primer momento, se prevé que todos los usuarios con carné de conducir puedan acceder al curso sin restricción alguna, pero habrá que esperar para que estas 'sospechas' se confirmen.