Los nuevos controles de velocidad para detectar bicicletas eléctricas trucadas

Durante los últimos años ha aumentado de manera exponencial la presencia de patinetes y bicicletas eléctricas en España. Estas Bicicletas de Pedaleo Asistido (EPAC) se han convertido en protagonistas en cuando al transporte urbano, pero hay quien los modifica para que alcancen velocidades más altas de las permitidas, algo que no está permitido bajo ningún concepto en ningún país de Europa.

El auge de las bicicletas eléctricas ha hecho que la normativa sobre uso tenga que ser muy concreta para evitar vacíos legales. Aun así, siempre hay algún usuario que opta por no ser responsable y trucar su EPAC para adaptarle a su gusto. Por ello, en Países Bajos han implementado un método de control para detectar y sancionar a los usuarios que hayan modificado los elementos técnicos de estos vehículos.

Bicicletas eléctricas trucadas: ¿cómo detectarlas?

En Países Bajos, los agentes de movilidad han comenzado a llevar consigo una estación móvil que permite saber si una bicicleta eléctrica está trucada o no. Este sistema detecta la velocidad máxima que alcanza la velocidad mediante unos rodillos sobre los que se coloca el EPAC y se enciende el motor a máxima potencia. Si supera los 25 km/h permitidos (el límite es igual en toda Europa), significa que esta trucada.

Las bicicletas eléctricas cada vez son más comunes en las carreteras. Freepik

Las autoridades neerlandesas han adquirido casi 250 de estos sistemas para que los agentes de las principales ciudades del país los utilicen. Además, la broma puede salir muy cara a quienes modifiquen sus bicicletas eléctricas, ya que el infractor se puede enfrentar a una multa de más de 300 euros si es 'pillado' con uno de estos vehículos trucados.

¿Cuál es la normativa acerca de las bicicletas eléctricas?

La legislación de la Unión Europea (UE) sobre las bicicletas eléctricas es común a todos los estados miembros del organismo supranacional. Además de no poder superar los 25 km/h, los motores de estas EPAC no pueden tener una potencia mayor a 250 W, y no puede ponerse en marcha si el conductor no pedalea, por lo que solo podrá comenzar a moverse si el propio usuario está impulsando el vehículo.

Según los datos de un informe elaborado conjuntamente por SportPanel, Estudios Interempresas y Celetem, las bicicletas eléctricas supusieron el 44% de la facturación en el sector en el 2023 con 664 millones de euros, siendo la categoría con mayor monto económico. Estas cifras indican que las e-bikes siguen siendo unas de las protagonistas de la movilidad urbana, y por lo tanto los controles sobre ellas deben ser exhaustivos.