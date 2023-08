Llevar gafas de sol es muy recomendable en muchas circunstancias con las que nos encontramos al conducir. Sobre todo, porque España, es uno de los países europeos que más horas de luz solar tiene al año, por lo que este accesorio es esencial para ponernos al volante con seguridad.

Pero los conductores se preguntan si al portar este elemento tan importante se pueden sufrir daños relevantes en el caso de sufrir un accidente. Debido, al caso en el que se produzca una rotura del cristal.

¿Es peligroso llevar gafas de sol al saltar el airbag?

Un estudio de hace 10 años llevado a cabo por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la Fundación Alain Affelou indicó que, si se produce un accidente en el que salten los airbags y el conductor choque contra este elemento de protección, la montura y los cristales no se rompen, por lo que no se detectan lesiones oculares por este motivo.

Tampoco se ocasionarían lesiones en el ojo por el contacto con los gases del airbag. Por otra parte, este informe especificó que, al portar las gafas, estas actúan como protector con la lona y gases del airbag, con lo que se evitan daños en el globo ocular.

¿Qué tipo de gafas de sol están prohibidas para conducir?

La DGT elaboró un listado de estos accesorios que son incompatibles con ponerse a los mandos de un volante. Los tipos de lentes a los que hizo referencia fueron las gafas de filtro 4 o las que no estén homologadas, aunque dependiendo del agente de la autoridad se recibirá sanción o no, ya que en el Reglamento General de Circulación no aparece nada relacionado con estos accesorios.

Por otra parte, desde el texto del reglamento se especifica que “el conductor debe mantener su libertad de movimiento en todo momento, tener un gran campo de visión y, mantener y garantizar a la seguridad de todos los ocupantes y demás usuarios de la vía”.

Por último, las que se deben utilizar son la que llevan la categoría de filtro solar 3, ya que son capaces de impedir la entrada de entre el 80% y el 90% de los rayos ultravioletas.

Una conductora porta este elemento para protegerse de la luz solar Freepik

¿Cuál es la sanción si me pillan conduciendo con estas gafas prohibidas?

La DGT establece una multa con una cuantía de 80 euros, ya que está considerada como una infracción leve. Por otra parte, no supone la pérdida de ningún punto del carnet. Aunque deberemos quitarnos ese tipo de gafas de sol tras recibir la sanción.