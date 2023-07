Esta es la multa a la que te enfrentas en España si instalas un alerón no homologado en tu coche

Tunear el coche es uno de los sueños de muchos conductores. En este sentido, un elemento clave para el automóvil es el alerón. Pero surgen varias dudas al respecto, debido a que es un accesorio que se instala una vez el coche ya ha salido del concesionario, por lo que hay que comprobar si es legal, es decir, si se puede circular con él sin problema a enfrentarte a una sanción por incumplir las normas.

¿Cómo hay que homologar un alerón para que pase la ITV?

Hay varios requisitos para llevar a cabo esta acción y que no supongo un riesgo para la seguridad vial. El primero se refiere al deber de no superar las dimensiones del coche, por otra parte, no puede ser metálico, tener aristas cortantes, y por último está prohibido que tape o interfiera en la luz de freno.

Además, para que este homologado, se debe aportar la documentación del proceso técnico en el que se ha instalado y un informe de conformidad emitido por el taller o por el fabricante del vehículo. Además de pasar una nueva ITV en un plazo inferior a 15 días y que debe quedar reflejado en la tarjeta de inspección técnica. Por último, tendrás la obligación de notificarlo a tu compañía de seguro.

¿Cuál es la multa si el alerón no está homologado y me paran?

En primer lugar, no podrás superar la ITV por lo que el resultado de ella será desfavorable hasta que lo quites o lo homologues. En segundo lugar, si la Guardia Civil te para, la sanción ascenderá hasta un máximo de 500 euros.

Alerón de un coche. Getty Images/iStockphoto

¿Cuánto cuesta homologar un alerón?

Los precios varían mucho dependiendo del tipo de este accesorio, del modelo de coche al que se lo vamos a instalar y de los requerimientos que hay que llevar a cabo en la ficha técnica del vehículo de cara a pasar legalmente la ITV. Pero los rangos que nos entramos parten de unos 100 euros en los casos más baratos y estos pueden ascender a precios elitistas.

Otros elementos en los que es necesaria su homologación

Este es el caso de las lunas tintadas, que deben tener el sello de homologación por parte del taller en donde se instalen, ya que, en el caso de no poseerlo, el coche no podrá pasar la ITV y se deberán retirar para que la ITV sea favorable. Por lo que, sino quitas las láminas tintadas y te paran los cuerpos de seguridad, la sanción ascenderá a 200 euros.