Las señales de tráfico que más suspensos causan en el examen de conducir

Enfrentarse al examen de la DGT es uno de los momentos más esperados y temidos a partes iguales. Las ganas de tener el carnet y poder conducir libremente se mezclan con los nervios que implica pasar por una prueba del estilo. No obstante, para que todo marche sobre ruedas (nunca mejor dicho) conviene ir preparado, habiendo estudiado y con un número mínimo de clases que garanticen que se tienen los conocimientos suficientes para obtener el ansiado 'apto'.

En este sentido, es importante saber cuáles son los errores más comunes en los que la gente suele caer, para prestarles más atención e intentar evitarlos. Uno de ellos, tal y como indica la Dirección General de Tráfico, está relacionado con las señales y las confusiones que provocan, tanto en los test del examen teórico, como en el examen práctico.

Paso a nivel o puente móvil

Balizas de paso a nivel o puente móvil. DGT

Estas balizas anticipan la presencia de un paso o un puente móvil y están situadas a izquierda y derecha de la vía, respectivamente. Aparecen siempre junto a las señales de puente móvil y paso a nivel con o sin barreras. La mayor parte de los aspirantes que contestan de forma errónea (64% de respuestas incorrectas) interpretan que esta señal advierte de la proximidad de una intersección.

Prohibición de pasar sin detenerse

Señal de prohibición de pasar sin detenerse. DGT

Indica que debemos detenernos en una aduana, un puesto de peaje, un control de la policía, según se indique en la propia señal o en un panel adjunto. Después de esta señal puede haber una barrera. Suele confundirse con la señal de 'Circulación prohibida', cuyo fondo es completamente blanco. Muchos aspirantes también responden que indica el inicio o el final de una vía de peaje.

Calzada para motocicletas

Señal de calzada para motocicletas. DGT

Obliga a circular, por la calzada donde esté situada, a las motos de dos ruedas sin sidecar. La gente suele fallar porque no se tiene claro a qué vehículos de dos ruedas afecta. Con frecuencia se responde erróneamente que obliga a todo tipo de motocicletas, lleven sidecar o no y ciclos y/o ciclomotores.

Sentido obligatorio

Señal de sentido obligatorio DGT

Obliga a seguir la dirección y el sentido que marca la flecha. Por tanto, prohíbe giros y cambio de sentido. Se falla porque no está claro que una calzada puede tener varios carriles en ambos sentidos de la circulación; porque esta señal no solo se sitúa en calzadas de sentido único; y porque no permite el cambio de dirección, ya que obliga a seguir de frente.

Senda ciclable

Señal de senda ciclable. DGT

Esta señal significa vía para peatones y ciclos, separada del tráfico, que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. Se confunde con la señal de 'Vía reservada para ciclos', con el mismo pictograma pero de forma redonda y con fondo azul, que sí prohíbe la entrada al resto de usuarios.

Vía reservada a ciclomotores

Señal de vía reservada a ciclomotores. DGT

Obliga a los conductores de ciclomotores a circular por la vía a cuya entrada está situada esta señal y prohíbe la entrada a los demás usuarios. Los candidatos no tienen claro que esta señal prohíbe el acceso a otros vehículos de dos ruedas distintos de los ciclomotores, como ciclos y motocicletas.

Calzada para automóviles

Señal de calzada para automóviles. DGT

Obliga a los conductores de automóviles -excepto motocicletas sin sidecar- a circular por la calzada a cuya entrada esté situada. Es otra señal de obligación que se falla por desconocer a qué vehículos afecta, no obliga a los conductores de motocicletas sin sidecar, lo que provoca numerosos fallos en las pruebas teóricas.

Fin de velocidad máxima aconsejada

Señal de fin de velocidad máxima aconsejada. DGT

Esta señal indica que se termina el tramo donde se recomienda, por seguridad, circular como máximo a la velocidad señalada. Los candidatos suelen marcar la opción errónea de que esta señal "aconseja u obliga a circular, como mínimo, en lugar de como máximo, a la velocidad indicada". Una lectura demasiado apresurada, sin atención, puede ser el motivo del error.

Entrada prohibida a vehículos de motor

Señal de entrada prohibida a vehículos de motor. DGT

Prohíbe la entrada a todo tipo de vehículos de motor. No afecta a ciclos y ciclomotores, ya que no se consideran vehículos de motor. Casi la mitad de los aspirantes responde incorrectamente porque piensa que esta señal prohíbe a todo tipo de vehículos, sean de motor o no.

Entrada prohibida a ciclomotores

Señal de entrada prohibida a ciclomotores. DGT

Prohíbe el acceso a ciclomotores de dos y tres ruedas, a cuadriciclos ligeros y vehículos para personas de movilidad reducida. Al igual que ocurre con las señales de obligación similares a esta, los aspirantes que fallan no saben si afecta a ciclos, ciclomotores, motocicletas o a todos los vehículos de dos ruedas.

Otros fallos frecuentes en el examen de conducir

Además de poner el foco de atención en las señales más problemáticas a la hora de responder en el teórico o cumplir con la señalización en el práctico, se deben tener en cuenta otros aspectos que también suelen provocar fallos.