El STOP mal escrito de Ibiza: ¿ me pueden multar por una señal en malas condiciones?

Las señales de tráfico, sean verticales o estén pintadas en el suelo, son muy importantes dentro de la movilidad y la regulación del tráfico urbano e interurbano. Se encargan de ajustar la velocidad en las vías, de avisar a los conductores si se acerca alguna irregularidad en el trazado o la zona por la transcurre la carretera, de indicar dónde se puede o no se puede aparcar... Hay tantas señales de tráfico como indicaciones necesarias para un correcto funcionamiento de la circulación.

Sin embargo, hay cerca de 8 millones de conductores que no ven con nitidez las señales de tráfico, lo que complica bastante que circulen con total seguridad. Si además, a estos conductores que por problemas de visión no perciben correctamente la información de estos paneles, sumamos el hecho de que no todas las señales de tráfico están como deberían, la situación de inseguridad en carretera se agrava.

Por ejemplo, gracias a la red social de conductores Social Drive, se ha dado a conocer una nueva señal de STOP pintada en una carretera de Ibiza. Mejor dicho, una señal de STPO, ya que quién se encargó de diseñar y pintar la indicación en el suelo no pareció darle importancia al orden en el que se organizaban las letras.

Pintan mal un STOP



Motivo de recurso

La multa por saltarse un STOP es la misma que la de saltarse un semáforo en rojo: 200 euros de sanción económica y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir. Pero, ¿se puede recibir una sanción económica por no respetar una señal de tráfico en mal estado o mal situada? Obviamente, en el caso concreto de este STOP desordenado la multa se recibiría igualmente ya que existe una señal vertical justo al lado, pero hay ciertos casos con señales deterioradas o escondidas que no se ven tan claros.

En Pyramid Consulting explican que según el artículo 139 del Reglamento General de Circulación para la aplicación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se establece que "corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales".

Así pues, deducen que aunque se pueda imponer una sanción por una infracción, el conductor debe recurrir la multa aportando fotografías y alegando el mal estado de la señal como motivo por el cuál la sanción debería quedar anulada.