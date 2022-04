¿Quién tiene la prioridad en un cruce sin señalizar? Así debes actuar, según la DGT

Las señales de tráfico, tanto las colocadas en postes como las dibujadas en el suelo, guían a los vehículos durante la conducción, aconsejan o prohíben ciertos gestos al volante y, en general, ayudan a mantener la seguridad vial. Aunque muchos conductores no son capaces de percibir correctamente las señales de tráfico (o no les hacen caso), tantos otros intentan seguir estas indicaciones visuales para circular sin provocar accidentes de tráfico.

¿Qué sucede en los casos en los que no hay señales de ningún tipo para indicarnos cómo tenemos que actuar al volante? En ciertos escenarios no existen señales que guíen la marcha, bien sea porque las carreteras son pequeñas, porque no se consideran necesarias u otras razones. Las intersecciones son uno de estos casos y no saber cómo actuar en caso de encontrarse con un cruce sin señalizar puede ser muy peligroso.

La DGT explica que en todo caso debe prevalecer la norma de que la prioridad es de quien se acerca por el lado derecho, aunque existen excepciones. Si el cruce está formado por una vía pavimentada y otra sin asfaltar, la prioridad es de quien circula por la carretera asfaltada, por ejemplo. En el caso de que la intersección sea con un carril bici, la prioridad es de los vehículos que marchan por este carril, al igual que sucede si el cruce es entre la carretera y una vía de raíles.

Por otro lado, si la intersección es de incorporación a una vía, se les concederá la prioridad a los que circulen la vía principal y lo mismo sucederá en el caso de llegar a una glorieta, donde los vehículos que ya circulen por ella tendrán la prioridad.

Los consejos de la DGT a la hora de enfrentarse a un cruce sin señalizar son:

Consejos de la DGT para entrar en una intersección sin señalizar. DGT