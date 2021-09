Las mil y una señales de prohibido aparcar: todo lo que hay que saber para evitar multas

Las multas de aparcamiento son una de las sanciones de tráfico más recurrentes y aunque su cuantía no alcanza cantidades astronómicas sí que pueden aguarle el día a cualquiera, ya que pueden suponer hasta 200 euros de desembolso (100 euros con prontopago). Las señales que regulan la posibilidad o no de aparcar en una calle no son, encima, fáciles de interpretar, ya que existen varios modelos con diferentes matices y leyendas que pueden volver loco a cualquiera.

La mejor manera de evitar que con la vuelta al curso, los viajes para dejar a los niños en el colegio y el buscar aparcamiento para entrar trabajar acabemos con una multa por dejar el coche mal estacionado o donde no debíamos, es repasar todas las señales verticales y las marcas del asfalto que pueden prohibirnos estacionar y parar.

Señales verticales

La señal vertical que prohíbe, por excelencia, el aparcamiento es aquella circular con fondo azul, borde rojo y una línea diagonal que la cruza también en color rojo. Esta señal indica que está prohibido estacionar el coche a lo largo de toda la calle, hasta la siguiente intersección. Sin embargo, sí que permite la parada (menos de dos minutos y sin abandonar el vehículo).

Si, en cambio, esa señal tiene dos líneas diagonales en forma de cruz en vez de una, prohíbe tanto parar como estacionar, por lo que no podremos dejar el coche ni siquiera dos segundos con los cuatro intermitentes puestos.

Además de estas dos señales principales, existen variantes con diferentes matices. Una de ellas es la señal básica de prohibido aparcar con una flecha en una u otra dirección. Esto quiere decir que no se podrá estacionar el vehículo desde la señal hacia la próxima intersección o señal en la dirección que señale la flecha.

. Canva

Otros tipos son aquellas señales que incluyen números, que indican los días (normalmente por quincenas) en los que no se podrá aparcar en esa acera y trozo de la calle. Por ejemplo, si en la señal de prohibido aparcar también aparece escrito '16-31', significará que no se podrá estacionar del día 16 al día 31. También es posible encontrar señales con con un I o un II en blanco tachado por la línea diagonal roja, que hacen referencia a los días pares o impares: si hay un I no se puede aparcar en los impares y si hay un II no se podrá en los pares.

Carga y descarga

Las señales de prohibido aparcar que hacen referencia a las cargas y descargas, incluyendo sus horarios, son también difíciles de interpretar. La manera más fiable es fijarse en la posición de la palabra 'excepto' en el cartel:

Antes del horario ('Excepto carga y descarga de 8 a 14 h y de 17 a 20 h'). Durante esas franjas horarias solo pueden estacionar en ese tramo los vehículos dedicados a carga y descarga. Fuera de ese horario, el estacionamiento está prohibido para todos los vehículos.

('Excepto carga y descarga de 8 a 14 h y de 17 a 20 h'). Durante esas franjas horarias solo pueden estacionar en ese tramo los vehículos dedicados a carga y descarga. Fuera de ese horario, Después del horario ('Entre las 8 y las 14 h y de 17 a 20 h, excepto carga y descarga'). Durante ese tiempo solo pueden estacionar ahí los vehículos dedicados a carga y descarga. Fuera de esas franjas horarias, puede aparcar cualquier vehículo.

Marcas viales en el suelo

A la hora de estacionar o parar, cuando no haya señales verticales, deberemos dirigir nuestra vista hacia el suelo para comprobar que no hay ningún tipo de restricción para dejar el coche. Las principales marcas viales son amarillas y dependiendo de la forma de la línea tendrán un significado u otro.

Si son líneas quebradas o en zigzag, prohíben el estacionamiento. Si son líneas continuas paralelas al bordillo, prohíben tanto aparcar como parar y si son discontinuas, sí que permiten para pero no estacionar.

. Canva

Obviamente, en el caso de encontrarnos con líneas azules, verdes o naranjas estaremos ante una zona de aparcamiento regulado, bien sea de pago por hora a través del parquímetro o de tramos limitados exclusivamente para residentes en las calles señalizadas.