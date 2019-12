No es lo mismo acampar que estacionar: claves para evitar problemas cuando vayas en camper o caravana

A la hora de subirse a una caravana y emprender un viaje que puede durar varios días, es necesario prepararse y llevar agua, comida, revisar la mecánica del vehículo y echar un vistazo a la legislación para saber las reglas que hay que seguir durante el trayecto.

Cuando haya que hacer un alto en el camino, es importante conocer las diferencias entre acampar y estacionar, ya que pueden incluso multarte si te equivocas dónde hacer una cosa o la otra. Según el reglamento de la Dirección General de Tráfico (en concreto, la instrucción 08/V-74), mientras cualquier vehículo esté correctamente estacionado, independientemente que sea una caravana o camper, no es relevante el hecho de que sus ocupantes estén en el interior siempre y cuando no se extiendan elementos que desborden el perímetro del automóvil y la actividad no trascienda al exterior.

Esto quiere decir que siempre y cuando no se coloquen elementos fuera del vehículo o se evacúen las aguas de la caravana, se puede estacionar e incluso dormir en el interior de la misma sin que esto trasgreda ninguna norma. Sin embargo, si al parar para dormir o descansar si extienden toldos o sillas o quizás se necesita conectar un generador para cocinar, ahí sí será necesario llegar hasta un camping, porque la acción ya se considera acampar.

Si antes de arrancar un viaje en camper, caravana o autocaravana necesitas ampliar información, el Ministerio de Interior también ha desarrollado un informe titulado La Movilidad en Autocaravana, en la que se detallan aspectos técnicos, legales y normativas a cumplir en la carretera. También puedes descargar alguna de estas aplicaciones para el móvil para localizar campings, compartir experiencias… Y recuerda prepararte y planificar tu viaje para evitar correr riesgos o encontrarte con algún imprevisto desagradable.