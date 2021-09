Los airbags del coche son dispositivos de instalación obligatoria en todos los vehículos de nueva fabricación desde el año 2005. Ahora, los hay de diferentes tamaños y se pueden colocar en diferentes posiciones para proteger a los ocupantes de golpes frontales y laterales y reducir al máximo las posibilidades de lesión.

Es cierto que son muy duraderos, aunque es necesario revisar que estén en perfecto estado y si nuestro modelo de coche es antiguo, de entre 10 y 15 años, quizás sea necesario sustituir estos dispositivos de seguridad. En el caso de que se activen o de sufrir un accidente de tráfico, ¿qué pasa con los airbags? ¿Se pueden reparar?

Desgraciadamente, no, ya que los airbags no se reparan, solo pueden sustituirse por modelos nuevos. Si en un choque o colisión los airbags se han activado, será necesario instalar otros nuevos que tomen su lugar ya que unas vez que se han desplegado e hinchado, no pueden volver a su posición original ni sirven para amortiguar más golpes.

Cuánto cuesta cambiarlos

El precio de un único airbag nuevo ronda los 350 euros, aunque una vez que se hayan activado también será necesario revisar otros elementos para asegurarse de que los airbags que se instalen funcionen adecuadamente. Habrá que cambiar también la centralita vinculada a la unidad de control del coche y, si han intervenido en la amortiguación del accidente, también los pretensores de los cinturones de seguridad. En total, el coste de todas operaciones puede alcanzar el total de 650 euros para la sustitución de un único airbag.

Al hacer los cálculos para un coche moderno, que puede llegar a contar con hasta diez airbags distintos repartidos por el coche, la reparación de todos ellos costaría hasta 6.000 euros, aunque solo es necesario sustituir los airbags activados, no todos los que haya en el vehículo.