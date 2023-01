La nieve aumenta las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico en carretera, ya que impide que los neumáticos se agarren al asfalto como deberían y disminuye mucho la visibilidad de los conductores. Aun así, circular cuando no nieva en exceso o la nieve acaba de caer no es un gran problema si llevamos cadenas o neumáticos de invierno y extremamos las precauciones.

El peor momento es cuando la nieve apenas ha empezado a caer (pasa lo mismo que con las primeras gotas de agua de la lluvia) o cuando se ha acumulado demasiada. Además, hay otro peligro oculto tras las nevadas: las placas de hielo que se forman debajo del manto de nieve acumulado. También es posible encontrarse con zonas heladas en la carretera si han bajado mucho las temperaturas y circulamos por una zona de sombra y húmeda.

Durante estos días, habrá que extremar las precauciones en la carretera, ya que podríamos encontrarnos con una de estas placas de hielo y acabar perdiendo por completo el control del coche, teniendo un accidente de tráfico como consecuencia.

Cómo detectar y actuar ante una placa de hielo en carretera

Para detectar una placa de hielo en carretera hay que prestar atención al aspecto del asfalto: si vemos que brilla o reluce en algunas zonas, lo más probable es que se trate de una zona del asfalto que se ha helado. Así mismo, deberemos extremar las precauciones si la temperatura exterior baja de 3 grados y si circulamos por zonas umbrías, resguardos orientados al norte, puentes y zonas cercanas a ríos y zonas peraltadas, avisa la DGT.

Si hemos visto la placa y no podemos maniobrar, sino que tenemos que pasar sobre ella, habrá que reducir la velocidad y sujetar el volante con firmeza, levantando el pie del acelerador y dejando que el coche se deslice suavemente. Hasta que no la pasemos y los neumáticos vuelvan al contacto con el asfalto sin congelar, no habrá que acelerar, frenar o mover el volante bruscamente, ya que corremos el riesgo de perder el control del vehículo.

Cómo reaccionar si el coche resbala por hielo en carretera

Si es muy tarde y nos damos cuenta de que estamos pasando por una placa de hielo en el momento en el que el vehículo resbale y pierda adherencia al suelo, deberemos mantener la calma y levantar al pie del acelerador, sin pisar el freno, dejando que el vehículo continúe su trayectoria. Agarraremos el volante con fuerza, pero no cambiaremos la trayectoria, ya que el vehículo podría acabar culeando y nosotros perdiendo el control del mismo.

Este susto no suele durar más que un par de segundos hasta que los neumáticos vuelven a recuperar el contacto con el asfalto. Lo mejor es, durante estos días, extremar las precauciones y conducir con mucho cuidado, reduciendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad con los vehículos cercanos para evitar colisiones por alcance.