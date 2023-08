Esta es la única forma de poder conducir aunque tengas 0 puntos en el carnet

En España, el sistema de puntos de la DGT funciona de tal manera que, si eres un conductor novel, cuentas con 8 puntos que se acaban convirtiendo en 12 si en tus dos primeros años de circulación no cometes ninguna infracción. Cuando superas los tres años sin ser sancionado, adquieres otros 2 puntos más y si sigues sin cometer infracciones durante los tres años siguientes puedes llegar a los 15 puntos.

Sin embargo, no todo el mundo tiene una conducción perfecta y a veces se acaban cometiendo errores que suponen una disminución del número de puntos con el que cuenta nuestro carnet. La pérdida total de estos puede ser algo temido por los conductores, pero existe un caso en el que podrás circular con este contador a cero.

¿Qué pasa si te pillan conduciendo sin puntos en el carnet?

Si conduces un vehículo sin tener puntos en el carnet de conducir puedes ser sancionado con altas multas de hasta 6.000 euros. Además, ser conocedor de que no te quedan puntos y aun así circular por la vía pública es un delito contra la seguridad vial, por lo que te podrías enfrentar a penas que oscilan entre los tres y seis meses de prisión. Sin embargo, hay un caso en el que estas sanciones no pueden ser llevadas a cabo y suponen un hueco en la ley que te permiten, legalmente, poder conducir sin puntos en el carnet.

¿Cuándo se puede conducir sin puntos en el carnet?

La DGT prohíbe a los conductores circular cuando no tienen puntos en el carnet de conducir; sin embargo, existe una posibilidad que impide ser sancionado. Esta es la de que no haya sido efectiva la notificación de retirada de puntos, ya que, una vez los pierdes, la Dirección General de Tráfico tiene que abrir un proceso por el cual te notifique de que tienes cero puntos.

En el caso de que no te lo comuniquen o no hayas recibido la notificación por un cambio de domicilio u otra razón fuera de tu alcance, podrás seguir circulando. Además, cabe destacar que los conductores tienen derecho a realizar alegaciones. A pesar de este vacío burocrático, es recomendable no conducir un vehículo sin tener puntos en el carnet porque puede suponer un peligro para el resto de personas que circulan por la carretera.

¿Cuándo se hace efectiva la retirada del carnet de conducir?

Conducir a una velocidad superior a la establecida, bajo el efecto de sustancias alcohólicas o de manera temeraria son algunos de los motivos que pueden hacer que pierdas los puntos del carnet. En el momento en el que pierdas todos y seas notificado de ello, se abre un plazo de alegaciones con el que puedes recurrir la sanción. Sin embargo, cuando hay una resolución o tu recurso no es aceptado, no podrás circular desde el día siguiente a ser notificado por la Jefatura Provincial de Tráfico.