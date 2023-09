Esta es la nueva medida de la DGT para evitar los atropellos a ciclistas en España

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) solo en 2022, 44 ciclistas fallecieron en la red viaria de España como consecuencia de algún atropello por parte de un vehículo, estos siniestros sobre todo se produjeron en las vías interurbanas y llama la atención que en zonas con buena visibilidad.

Por tanto, desde la DGT se quiere erradicar que sigan aumentando estas cifras de ciclistas muertos, ya que supusieron 4 más con respecto al año 2019, para ello, el organismo público va a establecer una nueva medida para luchar contra esta siniestralidad con la llegada a nuestro país de los arcenes asimétricos para ciclistas.

¿Cómo funcionan los arcenes asimétricos?

Su acción es muy sencilla y solo consiste en cambiar el espacio de los arcenes según el sentido de la marcha, con ello se distribuye el ancho de estas zonas con el fin de que haya una circulación segura de los ciclistas.

Sobre todo, esta medida es muy eficaz en los puertos de montaña, que suelen contar con una gran afluencia de deportistas, ya que en la parte de subida se ensancharán los arcenes debido a que en este caso la velocidad de los ciclistas es muy inferior a la de los vehículos que los sobrepasan, por lo que de esta forma se puede reducir la accidentalidad hasta en un 60%, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Qué otras medidas llevan a cabo la DGT para proteger a los ciclistas?

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil en la A-66. EP

Desde el año 2017, la Dirección General de Tráfico ha establecido más de 4.600 kilómetros de carreteras distintivo ciclista por toda España, que tienen en común una señalización que hace referencia a la ruta y a que son transitados por muchos ciclistas. En primer, en algunos tramos se produce una reducción temporal del límite de velocidad.

Por otra parte, la Guardia Civil intensifica el número de patrullas en estas carreteras y los controles, sobre todo en los meses de julio y agosto, para que se cumplan las normas. En especial las que implican un mayor riesgo para los ciclistas, como la distancia lateral en los adelantamientos que debe ser de un mínimo de 1,5 metros, a su vez, también se vigilará con especial ímpetu las maniobras antirreglamentarias de conductores y ciclistas.

¿Qué vehículos pueden circular por el arcén?

En España el Reglamento General de Conducción obliga a varios tipos de vehículos a transitar por los arcenes en las vías convencionales, ya que, en autovías o autopistas, muchos de ellos tienen prohibida la entrada.

Estamos hablando de los de tracción animal, los Vehículos Especiales con una MMA no superior a 3.500 kilogramos, las bicicletas o los ciclomotores. Además, los peatones deberán circular por el sentido contrario al que lleven los coches, es decir, siempre transitarán por el arcén izquierdo de la calzada, en caso de no existir acera.