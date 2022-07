El casco de bicicleta más innovador y tecnológico está disponible en Amazon

Hay muchos tipos de ciclismo, pero el urbano ha hecho que el mercado de accesorios esté en pleno auge con propuestas de lo más modernas y seguras. Por ejemplo, los cascos son cada vez más ligeros y ergonómicos. Hay que recordar que en ciudad el caso es obligatorio solo para menores de 16 años, para el resto de ciclistas es solo recomendable. Pero, toda protección es bienvenida y más aún en el lugar donde bicicletas y automóviles comparten calzada.

Por eso, un casco inteligente es uno de los mayores avances de la tecnología para un ciclista. Ya que cuenta con una luz trasera que sirve para situar al ciclista frente al resto de vehículos y que estos lo vean. Como, por ejemplo, este modelo disponible en Amazon con iluminación inteligente, que contiene siete luces de fondo LED de alto brillo que se iluminan automáticamente o se mantienen en espera en una distancia visible de hasta 180 metros. Con este casco no sufrirás el riesgo de que los coches no te vean de día o de noche. Además, es ideal para tus hijos, no solo cuando vayan en bicicleta, sino también cuando utilicen los patinetes eléctricos tan de moda ahora.

Batería de larga duración, más de 36 horas. Amazon

Este casco inteligente con luz cada vez es más famoso en España y las opiniones cada vez más favorables. "Físicamente es bonito y apenas pesa. Lo más importante que sirve para protegerte y que te vean gracias a la luz. La batería dura muchísimo, aún no la he cargado", así lo describía hace unos meses Alex, un usuario de Amazon.

