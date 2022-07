El verano es para regresar al pueblo: ¿cómo llevar el WiFi a todas partes y evitar sustos teletrabajando?

Para muchas personas las mejores vacaciones de verano no son en la playa o la montaña, son en el pueblo de sus padres o en el que los vio nacer. A los niños les encantan las zonas rurales donde pueden respirar y vivir una aventura con sus amigos y sus bicicletas lejos del ajetreo y los peligros de una ciudad. Por eso, sí tú también aprovechas las vacaciones de tus hijos para ir al pueblo o has decidido teletrabajar este verano lejos de la ciudad, que el WiFi no te frene.

No siempre es posible dar con una red de banda ancha que aguante el internet que necesitamos. Pero en 20deCompras hemos encontrado una solución para que lleves el WiFi contigo a todas partes, hasta un pueblo de Teruel (que Sí Existe), de Soria o de la sierra de Granada. Da igual si la conexión de tu pueblo es débil, gracias a este WiFi portátil de TP-Link podrás seguir con tu día a día en Internet.

Llevar este dispositivo al pueblo significa tener un gadget como el router de casa, pero portátil, gracias a su batería de ocho horas de transmisión continua de 4G y conexión red por móvil. Lo mejor es que solo te costará unos 50 euros.

Puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 150 megabits, muy rápido para descargar películas HD sin interrupción. Amazon

¡El más vendido!

Este modelo de TP-Link es el más vendido del ecommerce, así como el más valorado, ya que casi alcanza 9.500 opiniones ¡y positivas!, ya que también posee la etiqueta Amazon Choice, que el gigante de las compras online otorga a los productos con mejor relación calidad-precio. Y si te preocupa tener una jornada laboral larga, traqnuilidad, con la potente batería de 2000 milamperios, el M7000 puede funcionar durante 8 horas a plena capacidad y 600 horas en modo de espera.

