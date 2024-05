Al volante del BMW iX1 eléctrico más barato: sólo cuesta 4.700 euros más que el gasolina y estas son sus interesantes claves

BMW tiene en su gama distintos vehículos 100% eléctricos; desde grandes berlinas de lujo como el i7, a modelos más deportivos, y además eficientes, como el i4. Y es que la firma alemana ya supo adelantarse a sus tiempos cuando en 2013 sacó al mercado el i3, ese pequeño urbanita con forma de 'huevo' del que aún podemos ver cientos recorriendo las calles de las grandes ciudades. Ahora bien, el iX1 que hemos probado esta semana en 20Minutos puede que sea uno de los coches más nivelados para un uso diario.

Sí, como su propio nombre indica, el iX1 es la variante 100% eléctrica del X1 y, tal y como logra su hermano de combustión, este SUV compacto (aunque ya no lo es tanto ya que, al lado de un X3 de la anterior generación, son sorprendentemente parecidos en tamaño) transmite muy buenas sensaciones generales en distintos apartados. Estas son algunas de las claves que definen al BMW iX1.

1.Una calidad general excelente

No es ninguna sorpresa subirse a un BMW y que la calidad de construcción, de rodadura y de todos los materiales que puedas tocar en su interior, sea espectacular. Sin embargo, que esto sea lo común en los modelos de esta marca no quiere decir que no merezca una mención especial. Y es que, pocos son los fabricantes, en este rango de precios, que ofrezcan mejores ajustes y sensaciones que BMW.

La calidad de construcción del BMW iX1 es espectacular. BMW

Dentro del iX1 se respira calidad por los cuatro costados, desde los asientos delanteros, que en la versión eDrive20 de acceso que probamos eran los correspondientes al paquete deportivo M, que nos parecieron espectaculares tanto en diseño como en confort; a los botones o ruedas de cada una de las funciones que tiene en su consola. Cuero, aluminio, Alcantara, gomas densas de alta calidad, plásticos blandos…, no habrá zona del iX1 que toques que no de sensación de estar bien rematada. Y esto es aún más importante en un vehículo eléctrico, pues al no tener los ruidos típicos de un motor de combustión, todo lo demás salta más a la vista (o al oído). No es el caso del iX1. Pero es que tampoco suele ser el caso en ningún BMW…

2. Su gran espacio interior

El espacio interior es muy generoso, tanto delante como en la segunda fila. BMW

Mide 4,5 metros de largo; 1,85 de ancho y 1,6 de alto, y su maletero alcanza los 490 litros en ambas variantes (se vende como eDrive 20 o como xDrive30 con tracción total). Y como el iX1 es solo una variante del X1, es decir, que no ha nacido como 100% eléctrico desde un principio, no encontraremos el típico maletero delantero bajo su capó.

El maletero tiene una capacidad de 490 litros en sus dos versiones. BMW

En cuanto a su espacio interior, aunque el X1 y, por ende, el iX1, son el SUV más pequeño de la gama BMW, lo cierto es que esto no se hace notar en el interior del habitáculo. En las plazas delanteras hay espacio de sobra y un gran hueco portaobjetos bajo la consola central. Por su parte, la segunda fila de asientos goza también de un gran hueco para las piernas y las cabezas, y podrá albergar a 3 adultos en las plazas posteriores si es necesario; si bien es cierto que las piernas van algo más recogidas y en una posición más elevada de las rodillas debido a que la batería se asienta bajo el piso, por lo que la postura, al cabo de las horas, termina por ser algo menos cómoda de lo que lo es en un X1 de combustión interna.

3. Tecnología punta

Su pantalla curva que une un cuadro de instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central multimedia de 10,7; son el centro neurálgico de este iX1. A través de ellas podremos tener acceso a todo tipo de información, tanto relativa a la conducción como al entretenimiento. Sin embargo, hay algo que no termina de convencernos en su sistema multimedia, y es el hecho de que hay tanto donde elegir que a veces puede resultar agobiante, especialmente para alguien que no acostumbra a cambiar de coche cada 5 días como lo hacemos nosotros. Tareas tan sencillas como intentar personalizar la iluminación interior o cambiar algunos parámetros de la conducción, terminan resultando más complejas de lo que deberían por tener que navegar y buscar entre demasiadas aplicaciones y menús.

La tecnologia que ofrece BMW en el iX1 es de última generación y muy completa. BMW

Por lo demás, la tecnología que brinda BMW en sus modelos, incluso en este iX1 de entrada, es sencillamente de primer nivel. El Head-Up Display, por ejemplo, se ve tan nítido como una pantalla; la frenada regenerativa intuitiva que realiza el coche de manera automática está increíblemente bien aplicada; las cámaras perimetrales tienen una calidad de imagen magnífica… Está un paso por delante de casi todos sus rivales. Además, cuenta con tecnologías tan interesantes como el Asistente de Marcha Atrás, un elemento que hace que el coche pueda reproducir de manera idéntica el recorrido que hemos hecho hasta llegar a un punto, pero marcha atrás. Es decir, si entramos en un aparcamiento que termina en una zona sin salida y, no nos atrevemos a deshacer nuestros pasos marcha atrás, el BMW iX1 (también lo ofrecen otros modelos de la marca) lo hará por nosotros sin peligro de colisión, pues reproducirá exactamente el mismo recorrido que hemos empleado para entrar sin problemas.

4. Muy buenas sensaciones de conducción

Como buen BMW, el iX1 transmite unas sensaciones más dinámicas en conducción que muchos de los SUV con los que competirá. Su tarado de suspensión, ajustado para ir algo más duro de lo que esperarías en un coche así, transmite unas muy buenas sensaciones, pero no cae en el error de ser demasiado duro como para convertir los trayectos en un calvario. Es un SUV de corte algo más deportivo, pero igualmente confortable. Asimismo, se une también a esto una dirección con un tacto bastante preciso que se completa con un volante muy grueso típico también de los BMW. Eso sí, tampoco esperéis un M3 Competition, porque la dirección se sigue sintiendo algo artificial y el tacto de los frenos es el propio de un eléctrico; es decir, bastante desconectado de la realidad y sin transmitir grandes cosas al pisarlo; pero está bastante mejor ajustado todo que lo que suelen ser los SUV eléctricos de otros fabricantes.

La variante eDrive20 tiene 204 CV, mientras que la xDrive30 tiene 306. BMW

A esto también ayuda el hecho de que, aunque se trate de la variante de acceso eDrive20, el iX1 cuenta ya con 204 CV que hacen que los adelantamientos o la circulación ágil por entornos urbanos, no sean un problema. Y si lo que queremos es algo más de picante, la variante xDrive30 nos da ya 306 caballos y tracción a las cuatro ruedas. Por cierto, también es interesante su autonomía, porque en la versión eDrive20 probada, el alcance homologado es de 474 kilómetros, y lo cierto es que no andan muy alejados, porque en condiciones normales y con un uso mixto como el que le hemos dado nosotros (hemos recorrido bastantes kilómetros de autovías, carreteras de montaña y algo de ciudad), hemos calculado unos 430 kilómetros reales.

5. Y, ¿por cuánto me sale todo esto?

El precio de partida del iX1 es de 48.900 euros, sólo 4.700 euros más que un gasolina. BMW

Pues el precio de partida de un BMW iX1 en su versión de acceso en España es de 48.900 euros, pero si queremos el xDrive30 con tracción total y 306 CV de potencia, el montante sube hasta los 56.600 euros. No es un mal precio si tenemos en cuenta que el X1 más básico de combustión arranca en 44.200 euros, es decir, 4.700 euros menos. Nada mal por un modelo 100% eléctrico con etiqueta mediomabiental Cero de la DGT y que se lleva todos los beneficios que esta conlleva (no pagar impuesto de circulación ni matriculación, aparcamiento gratis y por tiempo ilimitado en las zonas de estacionamiento regulado, libre circulación por las ZBE de nuestro país, no pagar en las autovías de peaje...).