Probamos (de viaje) el Porsche Taycan GTS Sport Turismo: familiar, eléctrico y salvaje

El primer coche 100% eléctrico de Porsche llegó bajo el nombre de Taycan, un modelo que, por cierto, acaba de sufrir una renovación bastante interesante que sitúa al modelo con una potencia que supera los 1.000 CV. Pero no estamos aquí por él, sino por el actual, que es el que hemos tenido en prueba durante esta semana en la redacción de 20Minutos.

La unidad probada no ha sido otra que la variante Sport Turismo, es decir, la carrocería familiar (existe también el Cross Turismo, un familiar con elementos de protección para salir del asfalto) y en su versión GTS, un punto más deportiva y con mayores prestaciones que el corriente.

El Taycan es el primer modelo 100% eléctrico de Porsche. PORSCHE

Esta versión Sport Turismo del Taycan mide 4.963 milímetros de largo, 1.966 de ancho y 1.391 de alto, lo que se traduce en un interior bastante generoso en cuanto a espacio, aunque con el de las cabezas, algo más reducido en la zona trasera. Sin embargo, las plazas posteriores (dos) sí gozan de buen confort, sobre todo con los asientos deportivos, que abrazan de manera sorprendente el cuerpo hasta en esta fila trasera. Además, tienen su propia pantalla donde ajustar la climatización, así como un techo solar que ocupa toda la superficie superior y que puede ajustarse dependiendo de si se quiere opaco, translucido o un 50-50. El maletero, por su parte, ofrece 446 litros de capacidad, con 84 litros extra que se encuentran bajo el capó delantero. Una de las ventajas de los eléctricos, supongo.

Tiene 446 litros de capacidad en el maletero, más otros 84 en el capó delantero. PORSCHE

Siguiendo con el interior, la versión GTS goza de numerosos elementos adornados en Race-Tex (Alcantara), como el volante o los propios asientos, con el bordado ‘GTS’ en los reposacabezas. Además, cuenta con nada menos que 5 pantallas en su habitáculo: una para el cuadro de instrumentos digital, otra para el multimedia central, una bajo la central que aglutina la climatización y alguna información de la carga cuando está enchufado, otra para el acompañante, justo encima de la guantera, y una quinta en la zona trasera, la mencionada anteriormente para la gestión de la climatización en estas plazas posteriores.

El Race-Tex (Alcantara) domina el interior del GTS. PORSCHE

Y es que la tecnología es uno de los puntos fuertes de este Porsche Taycan, que no sólo está hecho como acostumbra a hacerse un Porsche, con excelentes ajustes, un tacto preciso en todos sus botones o ruedas de selección, buenos materiales, una ergonomía realmente bien pensada, toda la información a la vista, sistemas nada intrusivos, etc.; sino que, además, tiene tecnología para aburrir. A la vista está ese techo solar divido en 9 secciones con cristal líquido que puede variar su opacidad de manera eléctrico, su suspensión neumática ajustable que tiene función de memoria para recordar cuándo has elevado el coche de manera recurrente (por ejemplo en la entrada de tu garaje para no tocar con la rampa) y, así, hacerlo de forma automática cada vez que estés llegado a estos lugares o un software de gestión de la energía que permite en los modos de conducción ‘Normal’ y ‘Range’, desacoplar prácticamente por completo el motor eléctrico delantero.

En el interior tiene hasta 5 pantallas. PORSCHE

Pero si hay algo en lo que destaca Porsche es en la puesta a punto de sus vehículos. Y en este Taycan GTS no es diferente. La manera en que el coche gestiona su inmensa potencia es sorprendente, recordemos que la variante GTS ofrece nada menos que 598 CV, pero su peso, de unas 2,3 toneladas, podría jugar en su contra, pero Porsche ha sabido disimularlo increíblemente bien. No da la sensación de subvirar en ningún momento, y su tracción total hace de él un coche noble pese a sus prestaciones de infarto: 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y una velocidad punta de 250 km/h limitada de manera electrónica.

El Taycan GTS Sport Turismo tiene capacidad para 4 ocupantes. PORSCHE

Por otro lado, los modos de conducción sí hacen que se noten diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, el modo Sport Plus empuja significativamente más que los otros, y la aceleración es tan salvaje que, si montas a alguna persona que no se haya subido a un eléctrico nunca, o no acostumbre a hacerlo, se llevará más de un susto, porque no te aprieta contra el asiento, te golpea contra él. Simplemente impresionante. Además, podemos elegir que el coche emita un sonido deportivo o que, por el contrario, circule en completo silencio.

De viaje con el Taycan GTS Sport Turismo ¿Se puede?

Pero como todo en esta vida, también existen puntos flacos o, en el caso de los Porsche, muchas veces son puntos ‘menos fuertes’. En el caso del Taycan GTS Sport Turismo tenemos, por ejemplo, su autonomía. Sí, es cierto que homologa 490 kilómetros, pero nosotros quisimos hacer un viaje con él de Madrid a Pamplona (unos 400 km), porque, en teoría, ya se puede viajar por España en un eléctrico de manera cómoda, y eso queríamos comprobarlo, y el resultado no nos dejó para nada convencidos. Y no por el coche en sí, sino más bien por lo que sigue implicando, en pleno 2024 y con la velocidad con la que parecen exigirnos la transición hacia una movilidad eléctrica, viajar por España con un 100% eléctrico.

La autonomía homologada del Taycan GTS Sport Turismo es de 490 kilómetros. PORSCHE

Para empezar, un viaje de 4 horas se convirtió en uno de más de 5, porque a la parada que tuvimos que hacer a mitad de recorrido porque no cubríamos la distancia (la máxima autonomía que nos mostró fue de 350 kilómetros), la cual nos llevó unos 40 minutos en un cargador rápido de 100 kW (admite hasta 270 kW), hay que sumarle que muchas de estas estaciones te obligan a desviarte unos kilómetros de la carretera, además de tener que calcular el viaje previamente investigando en qué estaciones te conviene más parar por distancia, desvío, precio, etc. Y aquí es donde entra otro de los problemas, que es el precio. El viaje de ida y vuelta; es decir, 800 kilómetros, más otros 100 que haríamos estando allí, nos costó la friolera de 160 euros, un dinero que, además, se suma a la pérdida de tiempo que supone estar cargando tanto rato.

Esta variante GTS Sport Turismo cuesta más de 145.000 euros. PORSCHE

En todo esto Porsche poco tiene que ver, y su Taycan tampoco, pues está hecho en busca de las prestaciones y 'obligado' mediante legislaciones que tampoco le permiten seguir haciendo todos sus coches de combustión pura, pero conviene retratar la realidad de los eléctricos en España a día de hoy. Si hubiera ‘electrolineras’ suficientes y mejor repartidas, que no hicieran que te desvíes tanto, que no tengas que anticipar mucho tus paradas porque hay en abundancia, que no te acabaran costando más que echar gasolina…, viajar con un eléctrico sería bastante más sencillo y placentero, porque a bordo del Taycan GTS Sport Turismo, lo cierto es que se va de lujo. Es cómodo, no hace ruido, adelantar es una delicia, el sistema de sonido es espectacular, los asientos no fatigan, como tampoco lo hace la suspensión, a pesar de ser una variante deportiva…

El Taycan GTS Sport Turismo hace el 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. PORSCHE

Ahora bien, si dejas de lado viajar, porque tengas otro coche para ello, que seguramente lo tendrás si has podido desembolsar los más de 145.000 euros cuesta, el Taycan GTS Sport Turismo es un auténtico cochazo. Su diseño, su tecnología, su confort interior, su espacio, su maletero, sus prestaciones o su exclusividad, son elementos que hacen de este modelo una auténtica delicia; y todo ello sin olvidarnos de que lucirás una etiqueta medioambiental Cero de la DGT en tu parabrisas, lo que te permitirá el acceso a cualquier zona de las grandes ciudades, además de otras muchas ventajas.