Primera prueba del BYD Seal U, un SUV eléctrico con 500 kilómetros de autonomía que va directo a por el Tesla Model Y

BYD suma y sigue. En un año, la firma eléctrica china ha desembarcado en Europa con nada menos que seis vehículos eléctricos. Primero llegaron el Han, el Tang y el Atto 3, tras ellos lo hicieron el Dolphin y el Seal, y ahora le toca el turno al Seal U, un SUV que viene para competir con el Tesla Model Y, y que en 20Minutos hemos podido probar ya en una primera toma de contacto con el modelo.

BYD ofrece este modelo con dos acabados: Comfort y Design. BYD

Con sus 4,78 metros de largo; 1,89 de ancho y 1,66 de alto, el Seal U se enmarca en el segmento D, con un espacio interior que es una de sus grandes bazas. Y es que el hueco para los ocupantes de las plazas traseras, sobre todo, es sin duda una virtud de este modelo; una virtud que viene realmente bien para los propósitos que desea cumplir el coche, pues se define en la propia marca como un SUV para familias. Así, el espacio para las piernas en las plazas posteriores es muy generoso, como también lo es el de los pies, pues la batería del Seal U, que va situada en el piso y que es la famosa ‘Blade Battery’ de BYD de la que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, se ha optimizado aún más en cuanto a espesor se refiere, dejando ahora un espacio mayor para los pies bajo los asientos delanteros y resultando, a su vez, en una menor sensación de llevar las piernas recogidas y en alto, como sucede en tantos otros eléctricos. El maletero, por su parte, tiene una capacidad de 552 litros, aunque si se abaten los asientos traseros podemos alcanzar los 1.440.

El Seal U es un SUV eléctrico pensado para familias, como lo define BYD. BYD

En las plazas delanteras, los asientos son confortables y con gran nivel de ajuste; mientras que los materiales generales que encontramos en el habitáculo se perciben también de buena calidad, salvo algún que otro plástico duro que abundan por las zonas bajas de las puertas, por ejemplo, como es normal en este tipo de vehículos.

El interior es generoso en espacio, especialmente en las plazas traseras. BYD

Tenemos también la famosa pantalla central giratoria de 12,8 o 15,6 pulgadas de BYD, un elemento que ya hemos visto antes en modelos como el Atto 3, Seal o Dolphin y que, con sólo pulsar un botón, puede pasar de su posición horizontal a vertical en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de esta encontramos algunas funcionalidades integradas tan interesantes como Spotify, navegación a través de la app Here o integración de los smartphones vía Apple CarPlay o Android Auto. La instrumentación, que es digital, tiene un tamaño de 12,3 pulgadas.

La pantalla central del Seal U, como del resto de modelos de BYD, es giratoria. BYD

También encontramos un techo panorámico de cristal practicable, múltiples tomas de USB-C o las últimas ayudas a la conducción, entre las que destacan, de serie, el aviso de colisión frontal, el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo, el asistente de cambio de carril o, en el caso de optar por un acabado Design (se ofrecen sólo dos: Comfort o Design); Head-Up Display, iluminación Full LED, cámara de 360 grados…

El Seal U puede cargarse del 30 al 80% en 27 minutos (Comfort) o 28 (Design). BYD

En lo que respecta a su mecánica, ambos modelos, Comfort y Design, tienen un motor eléctrico de 218 CV de potencia, tracción delantera y una velocidad máxima de 175 km/h; aunque difieren en la batería que montan. El Comfort equipa una de 71,8 kWh, lo que le ofrece una autonomía de hasta 420 kilómetros. El acabado Design, por su parte, cuenta con una batería de 87 kWh y una autonomía de 500 kilómetros. Comfort y Design también se diferencian por las potencias máximas que aceptan sus baterías al cargar en CC. El primero alcanza los 115 kW, mientras que el segundo aumenta hasta los 140 kW. Esto se traduce en que, a su máxima capacidad de carga, el Comfort y el Design pasan del 30 al 80% de sus baterías en sólo 27 y 28 minutos respectivamente. En CA (trifásico), los dos pueden cargan hasta 11 kW de potencia. Por cierto, ambos vienen de serie con carga bidireccional, por lo que pueden suministrar energía a otros elementos eléctricos como una bicicleta, un patinete, un microondas o una cafetera, por ejemplo.

Primera toma de contacto a bordo

El Seal U es el tercer modelo de BYD perteneciente a la serie Ocean tras el Dolphin y el Seal, y sus diseños se basan en elementos marinos, como así lo hacen sus nombres también. La prueba de conducción duró aproximadamente una hora, una hora en la que tuve tiempo para recorrer entorno urbano, autovía y algo de carretera comarcal, así como un pequeño camino de tierra sin dificultad ninguna (podría pasar hasta un Porsche 911).

La potencia de ambas versiones, Comfort y Design, es de 218 CV. BYD

Lo primero que llamó mi atención del Seal U es su confort, no sólo en cuanto a lo cómodos que son los asientos o a la postura de conducción, que permite un gran ajuste y encuentras bastante rápido tu lugar, sino por cómo pisa el coche y lo confortable de su suspensión. Es cierto que, con una suspensión que tira a lo blando, no será el coche para irte de tramo, pero es que BYD no busca esto con el Seal U, busca un SUV cómodo para familias; y ahí, la verdad, cumple bastante bien. Las plazas traseras son generosas, delante tienes espacio más que suficiente también, el maletero, aunque no es el más grande que hayamos visto, es correcto para su segmento, etc.

El maletero tiene una capacidad de 552 litros con las 5 plazas en uso. BYD

Otro de los detalles que nos gustó fue el nivel de rumorosidad interior en marcha. Bueno, nos gustó y, al mismo tiempo, no tanto en otro aspecto. El techo panorámico aporta una gran luminosidad al interior, pero cuando circular a una velocidad algo elevada y lo llevas abierto en su posición ‘Tilt’, es decir, ligeramente levantado como si fuera una ventana oscilobatiente, mete bastante ruido, más del que estamos acostumbrados a escuchar en otros vehículos con techos similares. Sin embargo, y aquí viene la parte positiva, si lo cierras y haces lo propio con las ventanillas, el coche es sorprendentemente silencioso, va realmente bien aislado, y no se escuchan apenas ruidos de las ruedas o de los retrovisores contra el aire.

Las autonomías son de 420 kilómetros en el Comfort y de 500 en el Design. BYD

Nos gusta también que BYD haya colocado algunos botones físicos en la consola central, es de agradecer, aunque sigues teniendo que hacer bastantes cosas a través de la pantalla central. Eso sí, al menos tienen un cuadro de instrumentación digital y Head-Up Display…

En el interior encontramos algunos botones físicos y dos cargadores inalámbricos. BYD

Para terminar, BYD presume de este Seal U en materia de consumos y eficiencia, y lo cierto es que, para su tamaño, es un vehículo bastante ajustado en estos términos. Consumos de entre 19 y 21 kWh/100 km es lo que homologa la marca, y durante nuestra prueba, lo cierto es que logramos dejarlos bastante cerca con unos respetables 21,6 kWh/100 km.

Precios para España

Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿cuánto cuesta el BYD Seal U en España? Pues bien, la firma china tiene un precio PVP de 42.290 euros para el acabado Comfort y de 45.790 para el Design. Sin embargo, si nos acogemos al Plan Moves III y a los distintos descuentos que ofrece la marca, ambos se quedan más de 10.000 euros más baratos, concretamente en 32.080 y 35.580 euros respectivamente. En cuanto al precio para Canarias, aplicando todos los descuentos y Moves III, los precios arrancan en 25.298 euros para el Comfort y 28.190 euros para el Design.