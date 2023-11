Precios para España del nuevo Peugeot E-3008: desde 48.160 euros o 364 euros al mes

Tras la presentación del nuevo E-3008 en septiembre, Peugeot ha abierto los pedidos de su nuevo SUV 100% eléctrico. Así, el nuevo E-3008 ya admite pedidos en la red de concesionarios de la marca en nuestro país y en peugeot.es para particulares y profesionales.

La autonomía eléctrica de esta versión E-3008 alcanza los 700 km. PEUGEOT

La firma francesa ha optado por una gama sencilla y fácil de entender, basada en dos niveles de acabado; Allure y GT, con tres paquetes de opciones.

El nuevo E-3008 llega sólo como eléctrico, al menos de momento. PEUGEOT

El E-3008 eléctrico con acabado Allure está disponible con Stellantis Financial Services España, a partir de 364 €/mes con una oferta de renting a 48 meses o 40.000 kilómetros, con Plan Moves III incluido, hasta 7.000 euros para los particulares en España, tras un pago inicial de 8.843,06 euros y un precio de catálogo a partir de 48.160 euros para la versión eléctrica.

Peugeot E-3008: Fastback eléctrico de nueva generación

En cuanto al nuevo E-3008 en particular, esta renovada variante alcanza nuevas cotas gracias a la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, siendo el primer modelo que utiliza. Esta innovadora plataforma está diseñada para ofrecer mejores prestaciones eléctricas a los modelos que la incorporan. Con ella, el Peugeot E-3008 alcanza hasta 700 kilómetros de autonomía, a lo que se suma un un tiempo de carga ultrarrápido (100 kilómetros en 10 minutos), placer de conducción, eficiencia y una amplia gama de servicios conectados, como un planificador de viajes, la carga inteligente, actualizaciones de vehículo a carga y Over The Air, etc.

La nueva pantalla flotante curva de 21 pulgadas corona el salpicadero. PEUGEOT

En el interior también se incluye el cuadro de instrumentación digital Panoramic i-Cockpit, que monta una gran pantalla panorámica HD de 21 pulgadas curvada y flotante que se combina con un head-up display frente al conductor y una pantalla táctil central en el centro del salpicadero. Su fabricación será en Francia, concretamente en la planta de Sochaux, con las primeras entregas dando comienzo durante el primer trimestre del año 2024.