Conducimos los renovados E-208 y E-308 de Peugeot, con más autonomía y potencia

Peugeot continúa aplicando a sus modelos un 'lavado de cara' que los acerque a las últimas incorporaciones de la marca. Así, tras el 508 y antes de que lleguen el nuevo 3008 y 5008, la firma francesa ha hecho lo propio con el 208 y el 308, y en 20Minutos hemos podido probar las nuevas variantes 100% eléctricas E-208 y E-308 para ver de qué son capaces y qué es lo que ofrecen, además de una imagen actualizada.

El E-208 modifica su aspecto, con nueva firma lumínica, parrilla, llantas... PEUGEOT

Entre los elementos que primero llaman la atención al mirar cualquier de los dos, encontramos la parrilla delantera que se difumina en el paragolpes, una firma lumínica actualizada que luce ahora las tres garras del león en los costados, y el nuevo logo en forma de escudo de Peugeot. A esto se suman unos nuevos paragolpes, faros, pilotos posteriores y una gama de colores actualizada.

Las plazas traseras del E-208 arriba, y el del E-308 cinco puertas, abajo. PEUGEOT

Si separamos ambos modelos para centrarnos en sus mecánicas, en este caso la probada E-208 eléctrica, nos encontramos ante una mejora tanto de la batería, como de su motor. La primera cuenta ahora con 51 kWh netos de capacidad, mientras que el segundo aumenta la potencia de 136 a 156 CV. Como resultado de estos cambios, el E-208 (la E ahora es mayúscula, por cierto), es capaz de recorrer hasta 400 kilómetros con una sola carga. Como detalle, Peugeot mantiene a la venta el motor antiguo de 136 CV con la batería de 43 kWh, útil para una autonomía de 336 kilómetros.

La batería y el motor de ambos, son nuevos. PEUGEOT

En el interior, el 'i-Cockpit' de Peugeot evoluciona, con un cuadro digital de 10 pulgadas con animaciones 3D (en las dos versiones de mayor equipamiento), junto con una pantalla táctil central de hasta 10 pulgadas (acabados Allure y GT), que se completa con la botonera inferior digital (i-toggles). Las cámaras exteriores mejoran mucho y el cargador inalámbrico para el Smartphone, es ahora más potente.

La pantalla central es ahora más grande, como también el cuadro de instrumentos. PEUGEOT

En cuanto a su conducción, el E-208 es un coche cómodo en suspensión y ágil, más ahora que tiene ese extra de potencia. Además, su pequeño volante hace que las sensaciones sean más dinámicas, aunque no termina de convencernos el i-Cockpit en un modelo tan pequeño. En un 308 o un 508 no se siente tan extraño, pero en el 208 la postura de las piernas con los pedales y el volante, no termina de ser del todo cómoda.

La potencia sube hasta los 156 CV, y la autonomía alcanza los 400 kilómetros. PEUGEOT

En lo demás, la tecnología ha evolucionado notablemente, con una pantalla mucho más nítida y rápida en su respuesta, y con mejor calidad en las cámaras. El espacio en las plazas traseras o el maletero (265 litros), son dos de sus puntos más flacos, pero es entendible en un coche eminentemente urbano. Su precio de venta oscila entre 35.000 y 40.000 euros, en función de la potencia y del equipamiento (4 niveles).

E-308: dos carrocerías y 413 km de alcance

Por otro lado tenemos a su hermano mayor el E-308, un modelo que, además, se ofrece con dos posibilidades de carrocería: el compacto de cinco puertas y el familiar SW. Ambas incorporan también la nueva línea estética de Peugeot, aunque no las triples garras frontales en su firma lumínica, mantiene el 'colmillo' antiguo.

La variante familiar del E-308 recibe el nombre de E-308 SW. PEUGEOT

Aunque se ofrece con más mecánicas, la que nos ocupa esta vez, que además es novedad, es el E-308, equipado con la batería nueva de 51 kWh y el motor de 156 CV. A pesar de su mayor tamaño y peso, Peugeot ha homologado en este E-308, una autonomía de más de 400 kilómetros, concretamente de 413.

La potencia del E-308 es la misma que la del E-208: 156 CV. PEUGEOT

El habitáculo se caracteriza por ser bastante generoso, con un maletero de hasta 608 litros en el caso del SW, confortable para los ocupantes de las plazas traseras, con buenos materiales, bien aislado... También incorpora el 'i-cockpit' mejorado, la pantalla central de 10 pulgadas, la botonera táctil 'i-toggles', etc.

El maletero del E-308 cinco puertas arriba, y del E-308 SW (608 litros), abajo. PEUGEOT

En lo referente a las sensaciones de conducción, este E-308 se nota algo más perezoso que el E-208, aunque es natural, pues ambos comparten mecánica y el E-308 es más grande, ancho y pesado. Sin embargo, va más plantado en curva, es más confortable en cuanto a suspensión, y la insonorización también es superior. Los distintos modos de conducción hacen que varíe sustancialmente la dinámica del coche, como así lo hará el nivel de frenada regenerativa que le apliquemos, o si utilizamos el modo 'B' de su selector del cambio. Con estas tres cosas podremos ir jugando para 'transformar' el E-308 a voluntad según el escenario en el que nos encontremos o las necesidades que tengamos.

El renovado E-308, con su nueva batería de 51 kWh, alcanza los 413 km de autonomía. PEUGEOT

Los nuevos Peugeot E-308 están ya a la venta con cuatro niveles de acabado (Active, Style, Allure y GT), y sus precios van desde los 42.950 (berlina) a los 45.700 euros (SW). Las versiones de combustión comienzan su lista de precios en 28.100 euros.