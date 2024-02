Opel lanza el 'Corsa Electric Yes' en España: este es el precio del pequeño eléctrico

Opel estrena una nueva edición especial Corsa Electric Yes. Uno de los puntos clave es que atraerá todas las miradas gracias su aspecto deportivo GS con pintura especial 'Rekord Red' y techo negro en contraste. El Corsa Electric Yes, equipado con numerosas características tecnológicas y de confort, está disponible por 22.900 euros con descuentos y Plan Moves III con achatarramiento (sino son 29.900 euros).

El color exterior es el exclusivo 'Rekord Red' de Opel. OPEL

La nueva edición especial Corsa Electric Yes destaca con una parte delantera que está protagonizada por la característica parrilla de la marca Opel Vizor. En la parte trasera, el nombre se muestra escrito en el centro del portón, mientras que el emblema #YES es claramente visible en el interior. La exclusiva pintura 'Rekord Red' se acentúa aún más con el marcado contraste que hace con el techo negro, las carcasas de los retrovisores exteriores y las llantas de aleación de 16 pulgadas también en negro. Además del color 'Rekord Red', los clientes también pueden elegir su edición Yes en otros colores llamativos.

Interior y equipamiento

Los contrastes continúan en el habitáculo: el conductor y el acompañante disfrutan de asientos deportivos de tela y cuero de primera calidad, y el aspecto deportivo se acentúa con detalles en rojo. Además, mientras que el revestimiento del techo es oscuro, las otras decoraciones interiores brillan en blanco para iluminar más el habitáculo. Cuenta también con numerosos sistemas de asistencia de serie, entre los que destacan el sistema de arranque sin llave 'Keyless Start', la ayuda de aparcamiento trasera, el climatizador automático o un multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y con pantalla táctil a color de 10 pulgadas.

El interior tiene tapicería en tela y cuero y pantalla central de 10 pulgadas. OPEL

El Corsa Electric Yes totalmente eléctrico, como su propio nombre indica, monta un motor eléctrico de 136 CV y 260 Nm de par. Con su batería de 50 kWh, puede recorrer hasta 357 kilómetros en cliclo WLTP.