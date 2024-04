El eléctrico que quiere cambiarlo todo: seis razones, con el precio como primera, por las que el Citroën ë-C3 gustará en España

Los vehículos eléctricos son ya una realidad, pero los precios de estos siguen siendo elevados y están fuera del alcance de muchos usuarios. Es por ello que Citroën, como tantas otras veces en la historia, ha decidido ser pionera y buscar traer al mercado un vehículo cero emisiones atractivo, minimalista, con lo necesario y bien planteado y, sobre todo, a un precio asequible.

Se vende en dos versiones: You y Max. CITROËN

Y es que ya es posible pedir y reservar un nuevo ë-C3 en España, un modelo de 4,02 metros de longitud, 310 litros de maletero, con 113 CV y una autonomía homologada de 326 kilómetros. Y hacia 2025, la marca francesa añadirá a la gama una segunda versión del ë-C3 con 200 kilómetros de autonomía y un precio aún más atractivo. Pero, ¿por qué este nuevo ë-C3 es tan importante para Citroën? ¿Cuáles son sus principales argumentos?

1. Su precio

El precio de partida de la variante You es de 23.800 euros en España. CITROËN

El primero de todos y, a menudo, el más importante para el usuario a la hora de comprar un coche, es el precio. Citroën ha querido 'democratizar' el vehículo eléctrico y ofrecer una alternativa cero emisiones a un precio muy ajustado. 23.800 euros es el precio de partida de un ë-C3 nuevo con acabado You, y esto sin contar las ayudas del Plan Moves III (hasta 7.000 euros con el achatarramiento de un vehículo viejo), o descuentos propios de la marca. Todo un hito en Europa.

2. Su estilo personal y moderno

El diseño moderno ejemplifica la nueva 'era' de Citroën, empezando por su nuevo logo. CITROËN

Además de por su precio económico, el nuevo Citroën ë-C3 destaca por un estilo moderno y atractivo que hace de él un coche inmediatamente reconocible. Dentro ofrece una gran polivalencia gracias a su amplio espacio, además de una gran comodidad que viene derivada de montar la suspensión Advanced Comfort de la marca de serie. Los asientos, por su parte, son también Advanced Comfort, y están disponibles en el acabado Max.

3. Fácil de configurar y sin 'trampas'

La versión Max cuenta con pantalla central táctil de 10,25 pulgadas. CITROËN

Su gama se ha diseñado pensando en una experiencia cliente lo más sencilla posible: solo se comercializa en dos versiones; You y Max. Esta simplificación facilitará la venta online y permite garantizar precios de venta más bajos gracias a una optimización de la producción, los stocks y los flujos logísticos; sin tantos extras, tantas opciones ni tantas variables, lo que hace que tener stock no sea un problema, pues sabes que tienes que tener sólo 2 variantes listas.

4. Sin florituras. Un coche sencillo y útil

El interior tiene espacio para cinco ocupantes y un maletero de 310 litros. CITROËN

La sencillez es otro de los principios que caracteriza este nuevo ë-C3. No es ningún secreto que para poder ofrecer un coche eléctrico a un precio bajo, tienes que librarte de algunas 'comodidades'. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no estamos cansados de escuchar a nuestro entorno (o a nosotros mismos) quejarse de la cantidad de cosas innecesarias y 'chorraditas' que tienen ahora los coches. La teoría de: ''cuántas más cosas tiene un coche, más cosas pueden romperse'', parece haber sido escuchada por Citroën, que no renuncia ni a tecnología ni a seguridad ni a confort con este ë-C3, pero sí hace que sea un coche más práctico, prescindiendo de ciertos elementos que pueden ser sustituidos por otros.

Su autonomía homologada es de 326 kilómetros. CITROËN

Por ejemplo, yo mismo, cada vez que me subo a un coche de pruebas conecto mi teléfono para poder tener Apple CarPlay. Citroën ofrece en la versión básica You, una Smartphone Station, que permite conectar el teléfono con el vehículo y disfrutar de sus aplicaciones y funcionalidades que tienes en el mismo. No necesitas una pantalla si tu propio móvil hace de sistema multimedia (a través de una aplicación específicamente diseñada para ello). Ahora bien, en la versión Max sí contamos con pantalla central táctil de 10,25 pulgadas.

5. Siendo 'sencillo' sigue siendo muy moderno

El equipamiento de serie es muy completo incluso en la versión de acceso You. CITROËN

A pesar de que el diseño y su concepto sean minimalistas, también cuenta con un alto nivel de equipamiento de serie en el que destacan el aire acondicionado, el Active Safety Brake (sistema de frenado de emergencia) la Ayuda al estacionamiento trasero, el Regulador-Limitador de Velocidad, la Alerta de cambio involuntario de carril, el Reconocimiento de Señales de Límite de Velocidad, la Alerta de Atención del Conductor, Airbags frontales, laterales y de techo, el encendido automático de las luces de cruce y los faros LED. Todo esto desde el acabado más básico You.

El ë-C3 en su versión Max (en rojo) y en su versión básica You (azul). CITROËN

En cuanto a la versión Max, que arranca en 28.300 euros sin ayudas, se presenta con llantas de 17 pulgadas, pintura bitono con techo en blanco o negro, navegación conectada en pantalla táctil 10,25 pulgadas, carga inalámbrica para smartphones, asientos Advanced Comfort, retrovisores exteriores térmicos abatibles eléctricamente, volante tapizado, banqueta trasera fraccionable, luces traseras LED con efecto 3D, climatización automática o cámara de visión trasera.

6. Poder tener un 100% eléctrico por 23.800 euros

Su batería de 44 kWh puede cargarse del 20 al 80% a 100 kW en 26 minutos. CITROËN

Sí, ya hemos mencionado el precio como el primero de sus argumentos, pero el hecho de que por ese dinero podamos hacernos con un vehículo 100% eléctrico con todas las ventajas que esto conlleva en nuestro país, es sin duda un punto a destacar. Tendremos etiqueta medioambiental Cero de la DGT, por lo que podremos aparcar en las zonas de estacionamiento regulado sin pagar ni un sólo euro y por tiempo ilimitado; no tendremos que pagar impuesto de matriculación ni de circulación, tendremos descuentos en algunos aparcamientos como, por ejemplo, los del aeropuerto de Madrid-Barajas, podremos acceder a cualquier zona de bajas emisiones (ZBE) de cualquier municipio de España sin limitación ninguna...

Además, para cargar su batería de 44 kWh de capacidad, bastan 26 minutos para pasar de un nivel del 20% al 80% en una estación de carga de corriente continua de 100 kW y solo 4 horas y 10 minutos con un cargador de pared que ofrezca una potencia de 7 kW para lograr lo mismo. Un vehículo perfecto para el entorno urbano que, sin embargo, tampoco renuncia a moverse por las afueras.