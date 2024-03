Conducimos las versiones 4x4 del DS 7: dos híbridos enchufables de 300 y 360 CV con el confort y la exclusividad como emblemas

Con el invierno llegando a su fin y la llegada de algunas borrascas que han traído a España frío y nieve en algunas localizaciones, DS Automobiles ha querido que hagamos una prueba de su DS 7 en versión 4x4, un SUV de generoso tamaño que cuenta con dos potencias en sus variantes de tracción total: 300 y 360 CV, ambas E-Tense, es decir, que los dos son híbridos enchufables (etiqueta Cero).

El viaje de prueba fue de Lérida a Baquiera, y vuelta. DS AUTOMOBILES

La importancia de este modelo para la marca es realmente grande, pues se lleva nada menos que el 57% de las ventas totales de la marca; y con estas variantes de tracción total y tecnología híbrida enchufable, la firma de lujo francesa se convierte en el aliado de muchos que quieren disfrutar del refinamiento al mismo tiempo que de la seguridad de poder circular por pistas nevadas para ir esquiar, por ejemplo. Por cierto, también existen dos versiones con tracción delantera; un híbrido enchufable de 225 CV y un diésel con 130.

Nueva pantalla de 12 pulgadas con conexión inalámbrica vía Apple CarPlay y Android Auto. DS AUTOMOBILES

Para comenzar la prueba, 20Minutos se desplazó hasta Lérida, Cataluña, para, desde allí, salir en dirección a Baqueira Beret. Dos horas y media de trayecto en el que centrarse en el coche, en sus virtudes y en sus puntos débiles.

Lérida - Baqueira, y vuelta

Lo primero a destacar es su diseño, que aunque pueda parecer que ha cambiado poco respecto al modelo anterior (que es cierto), no es necesariamente negativo esto, pues ya era un coche muy atractivo y de aspecto exclusivo, y con las nuevas luces diurnas LED, los pilotos traseros mejorados, las llantas con nuevos diseños y la inscripción 'DS Automobiles' entre los faros traseros, se moderniza lo justo para continuar siendo extremadamente elegante desde cualquier ángulo.

El E-Tense 4x4 300 CV y el E-Tense 4x4 360 recorren 66 y 58 km. en eléctrico. DS AUTOMOBILES

Sin más dilación, pusimos rumbo a Baqueira, y lo que agradeces de inmediato cuando tienes un trayecto de 2 horas y media por este tipo de carreteras con agujeros, curvas y baches, es ir en un DS 7. Porque yo he tenido el placer de hacer este mismo viaje a bordo de algún deportivo de otra marca, y cómo llegas en uno y cómo lo haces en otro, no tienen mucho que ver.

Y es que el DS 7 es un SUV de corte premium que tiene en el confort uno de sus puntos más destacados. Los asientos son realmente cómodos, con un tacto general excelente de todo lo que tienes alrededor en la cabina. A esto se ha de sumar una muy buena insonorización, pues a altas velocidades en autovía, ni te enteras. De hecho, llega a ser problemático, porque entre la potencia que tiene y el poco ruido que entra al habitáculo, tendrás que revisar muy de vez en cuando el velocímetro para no ir bastante pasado. También es un elemento diferencial la suspensión, que puede variar su dureza dependiendo del modo de conducción que seleccionemos y que absorbe todo lo que pilla filtrando muy bien las imperfecciones de la carretera, aunque en la versión E-Tense 4x4 360, las enormes llantas de 21 pulgadas, anulan algo la sensación de absorción.

El confort de marcha es uno de los puntos más destacados del DS 7. DS AUTOMOBILES

Otra de las novedades de este DS 7 respecto al anterior DS 7 Crossback, es el hecho de que contamos ahora con una pantalla central de 12 pulgadas con conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Sigue contando con su cuadro de instrumentación digital y con su visión nocturna, un elemento realmente interesante que identifica a los peatones o animales que cruzan delante del coche, los señala con un cuadrado amarillo y, si considera que corren peligro, los señala en rojo justo antes de prevenirte acústicamente también.

En cuanto a las mecánicas, nosotros probamos la de 300 CV a la ida, que tiene una autonomía eléctrica homologada de hasta 66 kilómetros, y a la vuelta la de 360 CV, que reduce hasta los 58 los kilómetros que puede hacer sin emisiones. Lo cierto es que la ruta no era la idónea para que rindieran al máximo nivel en cuanto a autonomías eléctricas, pero el empuje extra que te otorga la potencia eléctrica en ambos, es muy notorio, así como encargarse de darle esa tracción 4x4 al coche. También te das cuenta de lo mucho que corren. La dirección, por su parte, podría ser algo más precisa para este nivel de prestaciones. Por otro lado, nos sorprendió bastante la facilidad para recargar energía mediante la regeneración cuando volvíamos al día siguiente de Baqueira, pues cuesta abajo y en modo Sport, conseguimos recuperarle nada menos que 24 kilómetros de alcance.

Los asientos delanteros son calefactables, ventilados y tienen masaje. DS AUTOMOBILES

La variante E-Tense 4x4 360 firmada por DS Performance, destaca bastante sobre el resto con sus grandes llantas de 21 pulgadas, una puesta a puto específica de su chasis, una suspensión rebajada en 15 milímetros, vías más anchas delante y detrás, frenos de mayor tamaño… Luce especial, y dentro de un modelo que es bastante exclusivo porque no es algo que tengan 10 vecinos en tu bloque, lo hace aún más diferente. Eso sí, con semejante perfil de neumático que, por cierto, llevábamos unos All Season Michelin Crossclimate 2 para SUV, tendrás que tener bastante más cuidado cuando decidas sacarlo del asfalto. Ahora bien, entre su tracción y los neumáticos, los movimientos que hicimos por carreteras o aparcamientos con nieve, no resultaron problema alguno para este confortable DS 7.

Los neumáticos que llevábamos eran unos All Season Michelin Crossclimate 2. DS AUTOMOBILES

Como detalles a mejorar, nos sigue sin convencer el hecho de que para potenciar la sensación de exclusividad, que está muy clara en la manera en que se diseña todo, tengamos que renunciar a ciertos aspectos de confort tan simples como poder abrir o cerrar más de una ventanilla al mismo tiempo, por ejemplo.

Los botones de las ventanillas están tan alejados, que no pueden bajar varias a la vez. DS AUTOMOBILES

Y es que la colocación de estos botones en la consola central no debería ser un problema, pero es que están tan separados entre sí que, a no ser que tengas las manos de Pau Gasol, no alcanzarás a abrir más que de una en una las ventanillas. Además, el freno de mano electrónico está justamente delante de estos, y si vas distraído o no te has llevado las gafas, igual confundes una cosa con la otra. La ergonomía, en casi todo lo que respecta a la conducción, es también importante. Además

Precios

El E-Tense 4x4 360 está firmado por DS Performance y esconde muchos cambios. DS AUTOMOBILES

Como conclusión, el DS 7 es un SUV con el que diferenciarte del resto; un SUV en el que la elegancia, la exclusividad, el confort y el diseño, juegan un papel fundamental a la hora hacer que la experiencia de uso sea reconocible al instante como propia de un DS. Ahora bien, todo esto, así como sus materiales nobles en el interior, su tecnología a bordo, su equipamiento de serie, etc., tiene un coste; y en España las variantes E-Tense 4x4 de 300 y 360 CV arrancan en 53.300 euros para el primero en su acabado Bastille, y 61.250 euros para el E-Tense 4x4 360 en acabado Performance Line +. Si lo que queremos es el tope de gama, llamado Opera, arrancan en 60.400 y 65.100 euros, respectivamente.