Etiqueta Eco, consumos ridículos, potencia generosa y fiabilidad probada: ¿Podía Toyota mejorar el Yaris? Probamos el nuevo

El Toyota Yaris se actualiza de cara a 2024 y, aunque estéticamente costará distinguirlo del actual (lanzado en 2020), sí trae novedades a nivel mecánico, sobre todo. La estética general se mantiene, como también lo hacen el resto de cosas como su espacio interior, el maletero (sólo 286 litros), pero mejora su dotación tecnológica, mientras que el rendimiento, la seguridad y el estilo se han actualizado y mejorado, y después de asistir a su presentación internacional y poder probarlo, sacamos en claro que siempre se puede mejorar algo que ya era bueno de base.

Nuevo motor 130H: más potencia para el Yaris

Una de las novedades más interesantes que trae el renovado Yaris es una mecánica de estreno: el 130H. Toyota introduce un nuevo transeje híbrido con un motor-generador más potente (entre 59 kW y 62 kW), así como ajustes en el software y el hardware de la unidad de control de la energía (PCU). El resultado es un incremento del 12 % de la potencia total del sistema, de los 116 CV del 120H actual, que se seguirá vendiendo, a los 130 CV de la nueva motorización.

La gama se ajusta, con nuevos acabados como el Premiere Edition (derecha). TOYOTA

La potencia se deja notar también con un 30 % más de par máximo, algo que es palpable en cuanto lo pruebas, aunque es cierto que es mucho más apreciable a bajas velocidades, justo el territorio más confortable para un Yaris, que es el entorno urbano. Y es que la aceleración de 0 a 100 km/h se ha mejorado más de medio segundo, y para un urbanita como el Yaris, esto significa más agilidad en marcha.

Ahora bien, estos 130 CV del nuevo motor tienen otra ventaja, y es que no repercuten apenas en los consumos. Toyota homologa para esta mecánica un gasto medio de entre 3,9 y 4,3 1/100 km, y durante nuestra prueba por los alrededores de Sitges (Barcelona), promediamos 4,6. Sí, no es lo anunciado, pero es que el trayecto fue casi todo por autovías y carreteras de montaña con pendientes que no le hacen un favor a los consumos. Por experiencia propia, el Yaris de 116 CV (120H), lo hemos llegado a bajar de los 4 l/100 km, (3,8 l/100 km), y este no creo que cueste mucho dejarlo en los 4 clavados. La motorización 130H está disponible en los nuevos modelos Yaris Premiere Edition (versión de lanzamiento) y GR Sport, buscando diferenciar un poco más y dar algo más de potencia a todos aquellos que se decanten por un acabado más deportivo.

El motor nuevo de 130 CV no afecta apenas al consumo. TOYOTA

Toyota también transforma el interior en un habitáculo con algo más de información y personalización. Tampoco es una cosa loca lo que cambia, pero sí que mejora para mantenerse actualizado. En función del acabado del modelo, el cuadro de mandos está equipado con una pantalla digital de 4,2 o 12,3 pulgadas. La versión de 12,3 pulgadas (en los modelos High, Premiere Edition y GR Sport) se puede personalizar según las preferencias del conductor en cuanto a contenido de la información y estilo de presentación. Hay 12 opciones de patrón de visualización, con pantallas informativas a la izquierda, derecha y en el centro.

El interior estrena cuadro de instrumentos digital personalizable y pantalla central de 10,5''. TOYOTA

Ahora bien, nosotros estuvimos intentando cambiar los colores (que se puede) del cuadro, pero no hubo manera. Sí pudimos cambiar la información que aparecía en cada pantalla del cuadro, pero no dimos con la manera de personalizar los colores de los diales.

La pantalla central también cambia, pudiendo ser ahora de 10,5 pulgadas, además de añadir Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los gráficos o el navegador mejoran, y son más intuitivos.

La nueva llave digital permite abrir, cerrar o arrancar el coche sin ni sacar el móvil. TOYOTA

La renovación tecnológica también incluye la nueva función de llave digital inteligente, de serie en los acabados Premiere Edition y GR Sport Plus (no está opcional en otros acabados). Vinculada a la aplicación MyToyota, da acceso al vehículo hasta a cinco usuarios por medio de su smartphone. Está diseñada para una máxima funcionalidad, de forma que se puede bloquear, desbloquear o arrancar el vehículo sin tener que sacar el teléfono del bolsillo.

La frenada regenerativa sube la apuesta

El Sistema proactivo de asistencia a la conducción es otra novedad. Este permite desacelerar suavemente cuando el conductor suelta el pedal del acelerador al acercarse a un vehículo más lento o al entrar en una curva. La PDA también incluye Asistencia a la dirección, de manera que cuando el vehículo se acerca a una curva ajusta la fuerza de la dirección para ayudar al conductor a girar de una forma suave y estable. A nosotros nos pareció bastante útil en materia de regeneración de energía, pero en términos de conducción, puede llegar a ser algo impreciso en determinadas ocasiones, como en una carretera de montaña donde el coche de delante, al girar en una curva cerrada 'desaparece', y el Yaris deja de frenar, con lo que el cálculo de velocidad que habías hecho para entrar en la curva, cambia, y tienes que frenar tu sin contar con ello.

Gama, precios y nuevos acabados

El Yaris con su acabado Premiere Edition, cuenta con una versión que alcanza las máximas cotas de equipamiento y que monta el exclusivo nuevo sistema 130H. Destaca por su pintura bitono, con un nuevo azul Neptuno exclusivo, y unas llantas de aleación mecanizadas negras de 17 pulgadas de nuevo diseño. El azul es también el color destacado del habitáculo, y se aprecia en las costuras de la tapicería y en las líneas decorativas que atraviesan el cuadro de mandos y los paneles de las puertas.

El acabado Premiere Edition a la izquierda y el GR Sport a la derecha. TOYOTA

Para aquellos que buscan un estilo más deportivo, la versión GR Sport. Este monta unas exclusivas llantas de aleación mecanizadas de 18 pulgadas con unas líneas decorativas rojas, asientos delanteros deportivos con tapicería Alcántara y costuras especiales, pedales deportivos, volante en cuero perforado y emblemas GR en los asientos, el botón de arranque y el volante.

Toyota ya admite pedidos de la gama completa de este Yaris 2024, con unos precios que arrancan en 22.400 euros para el acabado Active Plus, 23.650 para el Style, 24.150 para el GR Sport, 25.900 para el GR Sport Plus; y 26.150 para el Premiere Edition.