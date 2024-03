Jeep ofrece desde ahora una nueva versión, la tercera, para su Avenger. Hasta ahora, el compacto modelo de la firma americana para Europa, se podía disfrutar con un motor de gasolina o con una mecánica 100% eléctrica. Pues bien, a partir de ahora, la etiqueta medioambiental Eco de la DGT llega a la gama de la mano de una nueva versión e-Hybrid con tecnología microhíbrida de 48 V, y en 20Minutos ya lo hemos podido probar en su presentación internacional en Italia.

La atractiva estética del Avenger se mantiene, pero incluye ahora una 'e' verde en la zaga. JEEP

Esta nueva mecánica esconde bajo su capó un motor de gasolina de 1.2 litros que genera 100 CV. Durante la rueda de prensa, le preguntamos a los técnicos de la marca si la potencia era de 100 o de 130 CV, pues si sumamos el extra eléctrico (21 kW o 28,56 CV), dan los 130 que nos tenían algo descolocados. Los expertos nos dijeron que, técnicamente, y atendiendo a lo que sale en la homologación, la potencia es de 100 CV, pero que sin embargo, en la práctica y contando con el empuje extra eléctrico, que como no es mantenido más de un cierto tiempo no puede darse como potencia total (de ahí que tenga 100 y no 130 técnicamente), las sensaciones y cómo responde el coche, hace evidente que tendremos más cerca los 130 CV que los 100 para el uso. Esto también lo pudimos experimentar nosotros mismos cuando lo probamos, ya que nos parecía ir más suelto y con mejores sensaciones que un motor con 'sólo' 100 CV. Así que sí, en la práctica se mueve con la soltura y la eficacia de un coche con 130 CV, digan lo digan los papeles.

Sobre el papel tiene 100 CV, pero sumando la parte eléctrica, al uso tiene 130. JEEP

Otra de las cosas que nos sorprendió para bien durante la prueba dinámica fue la frenada regenerativa, que ayuda mucho a mantener siempre un buen nivel de la batería y a tener siempre ese empuje eléctrico extra en las situaciones más determinantes (salidas en las rotondas, cruces, adelantamientos, circulación a baja velocidad...). En teoría, el Avenger e-Hybrid puede recorrer hasta 1 kilómetro en modo 100% eléctrico y siempre a velocidades que no superen los 30 km/h; pero según deslizan desde Jeep, con las condiciones adecuadas, el coche puede andar circulando en modo cero emisiones hasta el 50% del tiempo en entornos urbanos gracias a la regeneración de energía mediante las frenadas; lo que reduce considerablemente el consumo y las emisiones; concretamente un 28%, cifra que facilita Jeep en cuanto al ahorro en combustible en entornos urbanos.

Dispone de 6 modos de conducción: Eco, Normal, Sport, Nieve, Barro y Arena. JEEP

Lo cierto es que nuestra ruta no tuvo mucho recorrido urbano, salvo pueblos de la zona por los que fuimos cruzando hasta llegar al destino. El Avenger e-Hybrid se desenvuelve con mucha soltura en casi todas las situaciones, con buena respuesta incluso a velocidades de autovía, con un tacto general de la dirección, frenos y suspensión, muy ajustado entre confort y 'deportividad' urbana, y con unos consumos (homologa 4,9 l/100 km, pero nosotros le hicimos 5,8 l/100 km) bastante ajustados para el tipo de recorrido que hicimos y para el tipo de conducción que suele darse en las pruebas dinámicas de esta índole, con horarios cerrados y más prisa de la habitual por llegar a los destinos.

Más capaz 'off-road' de lo que parece

Y por si todo esto fuera poco, la marca nos tenía preparada una sorpresa con una ruta 'off-road' para su pequeño Avenger. No tiene tracción total, pero aún así, cuenta con unos modos de conducción específicos para tratar de lidiar con terrenos difíciles. Así, a los comunes modos Eco, Normal y Sport de los coches de Stellantis; el Avenger e-Hybrid suma otros tres: Nieve, Barro y Arena.

La pantalla central es de 10 pulgadas, mientras que el cuadro de instrumentos, de 7. JEEP

Según la marca, esto sigue siendo un Jeep, sin importar si ha sido hecho para la ciudad, y la prueba que nos pusieron resultó ser bastante más espectacular de lo que pensábamos. Cuando creíamos que tan sólo sería circular por un camino con algún que otro agujero, Jeep propuso un entorno muy embarrado, rampas de inclinación lateral con un ángulo suficiente para que ninguno de nosotros nos metiésemos sin saber que está todo controlado, un cruce de puentes que te deja a 3 ruedas y con una elevación considerable, pendientes con barro tanto ascendentes como descendentes...

Se ofrece en tres niveles de acabado: Longitude, Altitude y Summit. JEEP

Y es que el Avenger e-Hybrid cuenta hasta con control de descenso en pendientes, un elemento que resulta realmente cómodo cuando se circula por campo y, que en este modelo, funciona algo diferente a lo que solemos probar. Para empezar, el Avenger e-Hybrid se sirve del motor eléctrico invertido para frenar el coche cuando desciende una pendiente, pero es que además, para que lo haga lo mejor posible, hay que poner el coche en 'N' (neutral) en la caja de cambios automática, algo que nunca harías si conduces un todoterreno corriente. Ahora bien, cuando lo pruebas, sorprende mucho. La manera en que desciende totalmente frenado y controlado es más propia de un todoterreno al uso que de un coche urbano híbrido. Buen punto a favor de este Avenger e-Hybrid el control de descensos y los modos de conducción específicos.

El interior es confortable y tecnológico, pero las plazas traseras algo justas. JEEP

En términos de diseño y espacio, el Avenger e-Hybrid mantiene una estética muy atractiva y equilibrada, con esas llantas de hasta 18 pulgadas, un interior llamativo, materiales correctos, un espacio en las plazas traseras algo justo y una tecnología interior que suma pantalla central de 10 pulgadas y cuadro digital de 7.

Precios

Está disponible en tres acabados: Longitude, Altitude y Summit; y el precio de partida es de 25.574 euros, aunque también se ofrece con un sistema de pago mensual de 129 euros al mes.