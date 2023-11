¿Qué coches poseen los nuevos Ministros del Gobierno de España? Sorprende que ninguno de ellos obtendría la etiqueta Cero de la DGT

El pasado lunes 20 de noviembre se conocieron los nombres de los nuevos ministros que formarán parte del Gobierno de España durante la nueva legislatura, en total lo tomarán parte del ejecutivo 12 mujeres y 10 hombres.

Por ello, se han recopilado numerosas informaciones sobre el perfil de cada uno de ellos, y en el caso de la sección de motor, vamos a conocer los coches que poseen según su declaración de Bienes y Rentas que se presenta como requisito para todos los diputados del Congreso. Es preciso destacar, que ninguno de sus automóviles recibiría el distintivo Cero de la Dirección General de Tráfico.

También, es curioso que haya algunos ministros que no cuenten con ningún vehículo a su nombre, como por ejemplo, en el caso del presidente del Gobierno o de Nadia Calviño, vicepresidenta primera. Por lo que solo aparecerán los coches que se extraen de la declaración presentada en el Congreso de los Diputados.

Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo

Imagen de archivo de un Volkswagen Golf similar al de la vicepresidenta. KM77.COM

La líder de Sumar tiene a su nombre un Volkswagen Golf del año 2014 y un Volkswagen Touran de 2013, ambos al 50% en régimen de gananciales, cabe destacar que el Golf es uno de los modelos más vendidos en el mundo.

Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica

Imagen de archivo del nuevo Renault Clio que cuenta con un motor híbrido E-Tech. Groupe Renault

Ribera, que es la ministra que promulgó la ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, y por la que se insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones que conlleva la restricción de circulación de los coches más contaminantes. Según, su declaración posee un Peugeot 307 matriculado en 2007, un Peugeot 5008 del año 2011, y un Renault Clio Híbrido de 2023, que contaría con la pegatina ECO de la DGT.

María Jesús Montero, Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Hacienda

Un Nissan Primera similar al de la vicepresidenta. Sue Thatcher

La Vicepresidenta Cuarta declara disponer de un Nissan Primera matriculado en el año 2000, por lo que según la clasificación medioambiental de la DGT, su automóvil no tendría derecho a solicitar una etiqueta ambiental, asimismo no podría llegar hasta el Congreso al volante de este vehículo según la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid.

Pilar Alegría, Ministra de Educación y Deporte

Imagen de archivo de un Renault Clio. RENAULT

La titular del Ministerio de Educación posee un Renault Clio matriculado en el año 2014, por lo que se decanta por este utilitario de la marca francesa que cuenta con varias generaciones.

Félix Bolaños, Ministro de Justicia y Presidencia

Imagen de archivo del Nissan X-Trail 2022. NISSAN

Bolaños declara tener un Nissan X-Trail matriculado en el año 2015, por lo que el hombre de confianza de Sánchez se decanta por un SUV familiar, que también cumple a la hora de circular por el monte.

Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales y Consumo

Imagen de archivo de un Mini Cooper de primera generación. MINI

El coche que posee Bustinduy es el más sorprendente de los que aparecen en la lista, ya que cuenta con un Mini original, es decir, un automóvil que podría ser histórico según la DGT, por lo que podría entrar sin restricciones a las Zonas de Bajas Emisiones.

Mónica García, Ministra de Sanidad

Imagen de una Renault Traffic similar a la que tiene García Art Konovalov

Según aparece en su última declaración de bienes de la Asamblea de Madrid, la líder de más Madrid posee una furgoneta Renault Traffic, matriculada en el año 2009.

Fernando Grande-Marlaska: Ministro del Interior

Imagen de archivo del nuevo modelo del BMW serie 5. DANIEL KRAUS

El titular de Interior, cuya jurisprudencia incluye a la Dirección General de Tráfico y a los Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene en posesión un BMW Serie 5 matriculado en 2015, según su declaración.

Luis Planas, Ministro de Agricultura

El nuevo Volvo S60. WEB DE VOLVO

El titular también de Pesca y Alimentación posee un Volvo S60, matriculado en el año 2011, uno de los modelos más vendidos de la firma sueca.

Margarita Robles, Ministra de Defensa

Imagen de archivo del Hyundai Getz. SUE THATCHER

La titular de Defensa dispone, según su declaración, de un Hyundai Getz, matriculado en el año 2002, un modelo que la firma surcoreana dejo de fabricar en 2012, y que según la clasificación medioambiental de la DGT no tendría derecho a obtener un distintivo ambiental.

Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Un Seat Ibiza similar al de la ministra Art Konovalov

Rodríguez cuenta con dos coches en propiedad, un SEAT Ibiza de 2006, similar al de la imagen, y un Volkswagen Passat de 2010, por lo que se decanta por los motores del Grupo VAG.

Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial

El nuevo modelo del Volvo XC60. VOLVO

En este caso nos basamos en la declaración de bienes del Parlamento de Canarias, en la que Torres declaró tener en posesión un Volvo XC60, matriculado en 2015.

Por último, resaltar que el resto de ministros no han declarado ningún vehículo en propiedad, o aún no han llevado a cabo la declaración de Bienes y Rentas, debido a que no eran diputados en el Congreso antes de su nombramiento, como el caso del titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu.