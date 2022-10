Las ZBE afectarán a más de 4 millones de coches sin etiqueta de la DGT: estas son las ciudades con más vehículos sin distintivo

A partir de 2023, los municipios con más de 50.000 habitantes estarán obligados a tener una zona de bajas emisiones (ZBE) debido a la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático. Aunque todavía queda mucho por ultimar y decidir y las administraciones municipales están pidiendo retrasar la implementación de estas ZBE, se prevé que su puesta en marcha afecte a casi cuatro millones de vehículos.

Este total de vehículos no tendría, a día de hoy, etiqueta medioambiental de la DGT, necesaria para poder circular en las áreas con restricciones al tráfico más contaminantes. Son unos 149 los municipios que se verían afectados por la Ley de Cambio Climático y, según los cálculos de Sumauto, los vehículos sin etiqueta de la DGT no se reparten por igual entre todos ellos.

Desde Sumauto confirman que hay unos 11,5 millones de coches que circulan por una de estas casi 150 ciudades españolas que estarían en la obligación de tener una ZBE en 2023. De este total, cuatro millones son los que verían comprometida su circulación. "Esto supone que el 32% del parque móvil de estas ciudades se convertirá en 'inmóvil' al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para obtener el distintivo medioambiental", remarca en Sumauto. Esta situación genera que los propietarios de estos vehículos queden "a expensas" de saber cuál será "fecha de caducidad" de sus coches.

Mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, se abre un escenario de coches "inmovilizados" que quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, "aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde". Otra opción es que pasen al mercado de segunda mano, ya que sí serán aptos para recorren las ciudades o pueblos donde no haya ZBE.

La ciudad de España con más coches sin distintivo

La ciudad canaria de Santa Cruz de Tenerife es la que más vehículos sin etiqueta de la DGT concentra en sus calles, un 44,1%. Le siguen Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%), todas ellas en Canarias. Ya en la península, son Ourense (41,7%), Ponferrada y León (ambas con un 39,6%) las que más coches sin etiqueta tienen registrados. En la situación opuesta se encuentran Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), todas ellas en la Comunidad de Madrid.

"Nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria 'a dos energías' en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidad de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente", ha apuntado el portavoz de Sumauto, Ignacio García Rojí.