Sin seguro, sin ITV y ante el riesgo de una multa de hasta 3.000: así circulan 2'5 millones de vehículos en España

Pese a la elevada cuantía de las multas a las que se exponen los conductores por no tener el debido seguro obligatorio contratado o por no tener tampoco la ITV en regla, todavía queda un porcentaje relevante de vehículos que no tienen ni lo uno ni lo otro en regla. Además del riesgo de sanción, no disponer de seguro o no superar la ITV como se exige pone en peligro al resto de usuarios con los que se comparten a diario las vías.

Según los datos de la Asociación de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), un total de 2,5 millones de vehículos circulan cotidianamente por las carreteras españolas sin llevar la ITV al día y sin tener contratado un seguro de daños a terceros, obligatorios por ley.

Este total representa el 8% del total del parque automovilístico español, un porcentaje nada desdeñable según AECA teniendo en cuenta los peligros que conlleva circular en estas circunstancias. La mayoría de estos vehículos, además, son turismos: un 68%. Desde esta asociaciones ya han anunciado que las autoridades han iniciado los operativos correspondientes para detectar a los infractores.

Las multas

La Inspección Técnica del Vehículo puede ser motivo de hasta cuatro tipos diversos de sanción dependiendo de si está caducada, si es negativa o desfavorable o no se lleva la correspondiente pegatina. No llevarla al día puede suponer una multa de entre 200 y 500 euros.

En el caso de los seguros obligatorios, las cuantías aumentan considerablemente. No tener contratada la póliza obligatoria se castiga con entre 601 y 3.0005 euros de sanción según la duración en el tiempo de esta irregularidad y la reiteración.

Desde AECA-ITV han solicitado que, como una medida para paliar estas circunstancias, desde las empresas aseguradoras se exija a los conductores presentar el documento que acredite que la ITV del vehículo está al día antes de contratar una póliza. En el supuesto contrario. las estaciones de ITV sí comprueban la existencia del seguro mínimo obligatorio a la hora de examinar los vehículos.