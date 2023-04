Las carreteras están plagadas de señales de tráfico que hacen referencia a muy diversos hechos y que guían y marcan diferentes ámbitos de la circulación, desde cómo y dónde aparcar hasta a qué velocidad conducir. Las señales se organizan según sean de prohibición, de recomendación, de obligación, de advertencia de peligro... Y se distinguen entre sí por sus formas y colores.

Sin embargo, puede haber algunas de estas señales que no encajen ni en una ni en otra categoría por su forma y que, aunque no sean nuevas, sean desconocidas para la mayoría de conductores. Es el caso de esta señal naranja que encabeza el texto y que, pese a que algunos usuarios de la vía no la hayan visto nunca, lleva operativa en nuestras carreteras desde el 2016. ¿Cuál es su significado?

Esta señal naranja avisa a los conductores de que están entrando en un tramo de carretera peligroso debido a una alta concentración de accidentes en el que puede haber radares que controlen la velocidad de circulación de los usuarios, precisamente para tratar de evitar accidentes.

Tramos de carretera en los que podría haber un radar

Así, no alerta de la presencia de radares, más bien al contrario: señaliza los tramos donde la DGT ha detectado aumentos de la accidentalidad y avisa de que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podría instalar controles móviles preventivos de control de velocidad.

La DGT ya instalaba radares y controlaba la velocidad en estos tramos previamente a la creación de estas señales, así que la única diferencia entre antes y a partir del2016 es que Tráfico avisa de la posibilidad de que haya, en estos tramos peligrosos, controles de velocidad móviles. Estas señales de aviso empezaron a utilizarse en 2016, después de que la DGT analizara las carreteras secundarias españolas y detectara aquellos tramos con mayor siniestralidad y mortalidad entre 2010 y 2014.

Las multas por excesos de velocidad pueden alcanzan los 600 euros y la pérdida de más de 6 puntos en el carnet. Sobrepasar unos ciertos límites puede llegar a considerarse, incluso, un delito contra la seguridad vial. No reconocer esta señal al verla y entrar en el tramo pensando que no hay controles de velocidad en la vía puede acarrearnos el pago de una de estas cuantiosas multas si no respetamos los límites de velocidad marcados por el resto de señales de tráfico.