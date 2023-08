¿Qué pasa si voy sin matrícula delantera? La DGT advierte de cuál es la multa

La Dirección General de Tráfico no cesa en insistir de la importancia de vigilar las matrículas y que estas estén en buen estado para una perfecta y óptima conducción por las carreteras de España. Por ello, una revisión periódica de la misma es esencial para evitar que se suelte, de un momento a otro, de nuestro respectivo vehículo.

Aunque no es una acción muy frecuente, la posibilidad de que se desprenda la matrícula por un pequeño golpe o porque los tornillos no estaban lo suficientemente apretados es alta. Por ello, deberás tener especial cuidado con este tipo de situaciones si no quieres tener 'problemas' con la Ley, ya que las sanciones por no circular con tu placa identificatoria van desde los 200 hasta los 6.000 euros.

¿Qué ocurre si voy sin matrícula delantera?

Como ya hemos citado líneas atrás, el organismo presidido por Pere Navarro insiste en la importancia y obligación de que las matrículas de nuestros respectivos vehículos estén visibles, en buen estado y colocadas en su lugar correcto.

El Artículo 10 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial nos informa de lo que podría ocurrir si vas sin tu matrícula en el coche y, además, nos indica la importancia de la verificación de la misma: "Verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación", añade.

Si no es excesivamente legible hay multa segura. Pixabay

En este caso, la suciedad o un simple deterioro que contenga la matrícula puede ser clave para lograr la visibilidad plena de la placa, por lo que correrías el riesgo de recibir sanciones. "Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura o identificación", esto nos cuenta el artículo 76 de la Ley de Tráfico, el cual se refiere a las infracciones estipuladas como graves. Obviamente, circular sin matrícula se ajusta a este tipo de infracción y la sanción que se aplicaría sería la más alta.

Esta normativa se aplicó en el año 2000 cuando se adaptaron las matrículas al nuevo modelo europeo de cuatro números y tres letras identificativas, suprimiendo vocales y las consonantes Q y Ñ. Los siete elementos citados deben ser visibles junto con la banda azul en la que se puede observar el país de origen de nuestro respectivo vehículo.

¿Qué podemos hacer si se nos cae la matrícula?

Lo primero que debemos tener claro es que nuestro vehículo no puede estar sin matrícula, ya sea conduciendo, parado o aparcado en la calle. Este hecho podría provocar que los servicios municipales se lleven el coche al depósito, tal y como establece la normativa de Tráfico.

Por ello, lo más aconsejable es denunciar en comisaría la pérdida de la matrícula, pues no sabemos si realmente se nos ha caído o alguien nos la ha robado. Con esta acción evitarás que otro conductor haga un uso fraudulento de la misma. En este caso, la recomendación es hacer la denuncia por teléfono y firmar en un plazo de 72 horas.

Una vez puesta la denuncia, el siguiente paso es llamar a tu seguro y contar lo que te ha sucedido. El seguro, al estar informado de la situación, te pagará los gastos de una nueva matrícula (según los servicios que tengas contratados) y ahorrarás entre 20 y 50 euros que cuesta una nueva placa.

El último y definitivo paso es ir a por una nueva matrícula: necesitarás el DNI, permiso de circulación y la ficha técnica del coche. Toda esta documentación sirve para verificar que no estamos cometiendo un fraude. Una vez comprobado, solo tardarán cinco minutos en crear tu nueva placa.

Posibles sanciones

Un mal uso de la matrícula también tiene su sanción, como afirma la Dirección General de Tráfico. Unas multas que son mucho más elevadas de lo que la gente piensa, puesto que podrían alcanzar hasta los 6.000 euros de multa.

Sin embargo, esa cantidad es por un alteración que más adelante explicaremos. Ahora, nos centraremos en las sanciones por no llevar la matrícula del coche o esta, directamente, no se lee con total claridad. Pues bien, este supuesto caso está sancionado con un total de 200 euros, sin pérdida de puntos.

Otra cosa muy distinta son las multas por modificar o manipular nuestra placa del vehículo. En este caso, se considera una acción grave y la sanción sería de unos 6.000 euros y la pérdida de seis puntos en el carné de conducir. Este hecho es considerado como un delito por falsificación documental, por lo que tapar un número o poner una simple letra con rotulador, estaría duramente penado por la Ley.