El tema del cártel de coches sigue dando de qué hablar y no es para menos: los conductores afectados podrían recibir indemnizaciones de entre un 10 y un 15% del precio de compra de su vehículo (siempre que esté dentro de los casos aceptados). Pero es cierto que el procedimiento legal no es tan sencillo y que debe, cómo no, estar sometidos a unos plazos de tiempo.

En concreto, el más importante es el de prescripción. Así, los afectados podrán presentar esta solicitud de indemnización ante el juzgado correspondiente siempre que lo hagan dentro de un periodo estipulado de tiempo. Lo habitual es que sea de un año desde que se publicó la sentencia del caso.

Sin embargo, el tema del cártel de los coches es algo más complicado, ya que se publicaron varias sentencias ratificando las sanciones propuestas por CNMC según el fabricante de vehículos al que iban dirigidas y resolviendo los diferentes recursos presentados por las marcas. Las asociaciones y plataformas de afectados, por lo tanto, manejan diferentes plazos de prescripción y hay que prestar una enorme atención para no perder la oportunidad de recibir la indemnización correspondiente en el caso de estar entre los damnificados.

Diferentes plazos de prescripción

Una de las plataformas que está trabajando en este caso es Compensación del Coche, quiénes ya avisaron que ellos operarían con precaución y por ello tomaban como fecha de caducidad del derecho a reclamar el próximo jueves 31 de marzo, que es cuando la primera sentencia publicada al respecto de este asunto cumple un año.

Sin embargo, otras asociaciones como la Asociación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) toman como referencia la fecha del 20 de abril, que es cuando cumple un año la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este caso (siendo la sentencia (531/2021). Pero, cabe destacar que es la sentencia resolutiva al recurso presentado por dos de la marcas afectadas por el cártel, por lo que no implicaría a todas las que participaron en este cártel.

Se recomienda a cada conductor o comprador afectado que se asegure de cuáles son los plazos de prescripción que atañen a su caso particular y que se aseguren de cuál es el plazo de prescripción al que deben prestar atención para evitar perdder el derecho a reclamar.