Esta es la nueva ley que debes conocer si tienes un coche eléctrico

La electrificación de la automoción ya es una realidad, tanto en España como en el resto de Europa. Las cifras del mercado de este tipo de vehículos en territorio nacional son cada vez mejores, y a medida que vaya avanzando el tiempo, cada vez serán más los coches eléctricos, híbridos o híbridos enchufables que circulen por la red de carreteras.

Pero España, al igual que otros tantos países del Viejo Continente, todavía no tiene las infraestructuras necesarias para que se produzca una total conquista de los coches eléctricos en el parque de automóviles nacional. Por ello, la Unión Europea, a través de su magno marco legislativo Fit for 55 in 2030, ha establecido unas pautas de obligado cumplimiento para que esto se pueda llevar a cabo.

Puntos de recarga en España

Endolla es el nombre del mapa con todos los puntos de recarga de Barcelona. Endolla

Esta normativa establece que, para el año 2030, las carreteras nacionales de cada estado miembro de la Unión Europea debe tener un punto de recarga público de vehículos eléctricos de, al menos 400 kW, cada 60 kilómetros. España está bastante lejos de conseguir ese objetivo, ya que, según datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), el número de estaciones de carga en España es de 20.243, cuando para finales de 2023 esa cifra debería ascender más del doble, hasta 45.063.

Todo esto será en las redes de carreteras transeuropeas, es decir, las principales vías de comunicación terrestres del continente. Esta medida es una de las muchas que ha establecido este plan, que pretende reducir las emisiones de gases nocivos en un 55% hasta 2030, en comparación a los que se emitieron al principio de la década de los 90.

Coche de hidrógeno. OPEL

Además, también establece que estos puntos de recarga sean similares a las estaciones de repostaje convencionales, es decir, que muestren el precio del kW. Respecto a la regulación de vehículos pesados, se establece que estos puntos se encuentren cada 120 kilómetros, con una potencia mínima de 1.400 kW.

Los sistemas de hidrógeno, también regulados

Por último, este plan también pretende regular los vehículos potenciados por pilas de combustible, por lo que ha estipulado que cada 200 kilómetros haya un surtidor de hidrógeno para este tipo de automóviles. Además, en el último Consejo de Ministros, se aprobó un paquete de ayudas de 40 millones de euros para ayudar a potenciar el sector y mejorar las ventas de este tipo de coches de energías alternativas.