Uno de cada siete coches de segunda mano vendidos en España ha estado implicado en un accidente de tráfico. Un 5% del total vendido tiene inconsistencias en la cifra que marca su cuentakilómetros. Uno de cada diez vehículos de ocasión es de importación, un dato que muchas veces se oculta al comprador. Estos son solo tres escenarios distintos a los que se enfrentan, tanto en compraventa con particulares como en establecimientos especializados, los conductores que quieren comprarse un coche usado.

La empresa especializada en historiales e informes de vehículos de segunda mano, CARFAX, alerta de estas irregularidades en este tipo de transacciones. Además de que pueden acabar poniendo en peligro nuestra integridad física, ya que un coche que ha estado implicado en un accidente de tráfico puede que no esté bien reparado, estas estafas pueden provocarnos más de un quebradero de cabeza.

Le sucedió a J. M., quien ha hablado 20 Minutos, durante la compra de su coche de segunda mano en un establecimiento conocido de Zaragoza. "Compré un Seat Altea XL porque necesitaba espacio y tardaron en dármelo mes y medio, pero dijeron que al ser verano los trámites iban más despacio". Lo que no se podía imaginar es que su vehículo, realmente, estaba mal homologado.

Coches de importación mal homologados

Tras haber comprado el coche, a los meses, un extrabajador de esta empresa le dijo que revisara la documentación del coche. Efectivamente, este Seat Altea XL venía de Italia y estaba homologado como furgoneta, es decir, que solo podía llevar cuatro pasajeros. "Contacté con ellos y les dije que, de haber tenido un accidente de tráfico, me hubiesen arruinado la vida".

J. M. consiguió que el seguro homologara la quinta plaza para la que tuvo que pedir, además, un cinturón de seguridad. "Cuando llegó el coche me cambiaron el asiento entero ya que no tenía cinturón. Me dijeron que es que venía de Italia, que para mí era la primera noticia". Resultó que, efectivamente no llevaba cinturón porque estaba homologado en ese país como furgoneta. "En España no pudieron cambiarle la homologación y los del seguro me ajustaron la póliza para cubrirme ese quinto asiento en caso de accidente".

"Acepté la solución que me dieron porque era un mal menor"

Después de mucho reclamar (y de que esta empresa le ofreciera 3.000 euros menos por comprarle ese mismo vehículo ya que tendrían dificultades para venderlo al estar homologado como furgoneta, le dijeron), consiguió que le cambiaran el coche por uno similar pagando 1.000 euros más. "Acepté porque era un mal menor", reconoce J. M., después de haber sufrido esta odisea durante un año.

Estos no son los únicos coches que se venden sin declarar que son importados. CARFAX ha localizado en internet varios modelos de vehículos que se venden como vehículos nacionales o locales pero que, según sus registros, son de importación y el propietario no está avisando de ello a los futuros compradores. Como hemos podido ver, comprar un coche de importación sin la documentación o las homologaciones pertinentes al día puede costarnos dinero, tiempo y correr grandes riesgos.

Coches que han sido declarados siniestro total

Para más inri, algunos de los coches que se venden online han estado declarados como siniestro total en accidentes de tráfico anteriores. Tras haber hablado con CARFAX al respecto, los informes de vehículo efectivamente demuestran que algunos vehículos de segunda mano se venden sin declarar este status de siniestro total. Sin saberlo, los compradores pueden estar pagando un sobreprecio por coches con problemas estructurales y llevarse a casa, además, un peligro para la seguridad vial.

Antes de comprar un coche de segunda mano es obligatorio verlo en persona y probarlo, obviamente comprobando toda la documentación o incluso adquiriendo informes e historiales complementarios si es necesario o si nos queda alguna duda. Igualmente, llevarlo a un mecánico independiente para que lo revise puede ser una buena forma de detectar vicios ocultos antes de que estos salgan a la luz.