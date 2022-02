El cambio de la duración de las garantías que el comprador puede disfrutar tras la adquisición de un coche es uno de los cambios que el 2022 ha traído al mundo de la automoción. Esta ampliación de los plazos de garantía mejora los derechos de los consumidores e introduce en nuestro países las directivas dictadas por la Unión Europea.

Los conductores de coches de segunda mano pueden ser los que más se beneficien de estos cambios, ya que si hasta ahora la garantía era de entre 6 meses y un año, ahora pasa a verse ampliada hasta el año o los dos años, según el canal de compra. Además, será el vendedor quien deba hacerse cargo de todas las averías y vicios ocultos que pudiera sufrir el vehículo durante ese periodo de cobertura sin que el comprador tenga que demostrar que el fallo estaba ya presente en el momento de la compra.

Pero, ¿también se aplican estos mismos cambios en las adquisiciones de coches nuevos? En efecto, los cambios reflejados en este decreto afectan a todos los vehículos en venta, bien sean de nueva matriculación o de segunda mano, a partir del pasado 1 de enero de 2022.

De uno a tres años

Para los coches nuevos, el periodo de garantía pasa a ser de mínimo 3 años independientemente del lugar de compra (concesionario, directamente con la marca, internet...), aunque ya hay muchos fabricantes que ofrecen garantías ampliadas de hasta 7 años. Lo que sí es interesante es que el comprador dispondrá de dos años, y no de seis meses, para reclamar fallos o averías como defectos de fábrica sin tener que presentar carga de prueba.

Por el contrario, en el caso de los coches de segunda mano, como ya se ha especificado, el periodo de la garantía en concesionario pasa a ser de mínimo dos años (a no ser que se acuerde lo contrario) y de un año si el trato se cierra con un particular, siempre que no se especifique lo contrario (el mínimo siguen siendo 6 meses).

Otro de los cambios de este decreto que atañe a la venta de nuevos coches es la obligación de los fabricantes de asegurar a los conductores repuestos originales durante los 10 años siguientes a la fecha de la compra, lo que asegura que las reparaciones se lleven a cambio con recambios de la casa. Además, el plazo para poder comprobar (o reclamar) que una reparación en garantía ha sido correcta pasa a ser ahora de un año, mientras que antes era de medio.