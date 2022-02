Nueva ley de coches de segunda mano: qué reparaciones deberá pagar el vendedor en el primer año de uso

La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2021, que entre otros ámbitos traspone las directivas de la Unión Europea en materia de defensa de los consumidores, ha ampliado el plazo de la garantía que disfrutan los conductores que hayan adquirido un vehículo de segunda mano.

Si bien hasta este momento el periodo de reclamaciones por averías era de apenas 6 meses al adquirir el vehículo vía particular, ahora el plazo de garantía se amplia automáticamente hasta los 12 meses si en el contrato no se especifica lo contrario, aunque en el caso de los particulares no existe la obligación de que la garantía sea de mínimo un año. En el caso de los concesionarios, la garantía del vehículo se verá ampliada hasta los dos años bajo las mismas condiciones y debiendo ser, como mínimo, de un año.

¿Qué tipo de reparaciones tendrá que hacer frente el concesionario en el caso de que el vehículo presente problemas durante estos dos años o el vendedor particular durante un año? Pues todo aquello que se denominan vicios ocultos. Es decir, todos aquellos fallos que presente el vehículo y que no estuvieran reflejados en el contrato de compraventa.

Vicios ocultos

Marco Conde, CEO de Motoreto, explica que antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Garantías de la Unión Europea, si se producía una avería durante el periodo de garantía del vehículo en concesionario el comprador debía demostrar que esta se había producido por un problema que estuviera presente antes de la compra del vehículo. Ahora, durante los 24 meses de garantía, "los vendedores se deberán hacer cargo de cualquier avería que se produzca, siempre y cuando no estuviera previamente reflejada en el contrato".

Es decir, cualquier fallo que pueda presentar el coche (problemas en la batería, amortiguadores, frenos, motor...) que no estuvieran reflejados en el contrato. Aunque la ley, según FACUA, es ambigua al respecto de las reparaciones en talleres y la compra de nuevas piezas si son requeridas, el vendedor en último momento sería quien debería responder ante el pago de la pieza.

Por otro lado, con esta nueva norma se prevé que los precios de los vehículos de ocasión incrementen entre un 10-20% con el fin de que los concesionarios se protejan ante posibles reclamaciones, explica Conde. "Eso es lo que dice la teoría, sin embargo, habrá que ver en la práctica lo que ocurre durante los próximos meses".