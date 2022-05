¿Quieres comprar un coche de segunda mano? Dos métodos para consultar su historial

Comprar un coche de segunda mano es un proceso largo en el que se debe prestar atención a cualquier mínimo detalle. Aunque se pruebe el coche y se vea en directo, no se puede pasar por alto la vida anterior que haya podido llevar. Y es que no es lo mismo comprar un vehículo intacto que no haya sufrido ni el más mínimo percance que adquirir un coche usado que haya sido protagonista en un accidente de tráfico.

Así que es imprescindible, antes de comprar el coche, adquirir un informe que refleje su historial. Para ello, hay dos sistemas viables, eficaces ambos dos. El primero es acudir a la DGT y solicitar el informe del vehículo correspondiente.

El trámite se puede realizar online y hay una modalidad básica, gratuita, y una de pago mucho más completa. Sin embargo, para acceder a esta información es imprescindible contar con la autorización del propietario del coche, por lo que bien podrías hablar con el vendedor y exigirle este documento. Hay que disponer del número de matrícula o bastidor del coche, del DNI del titular y del permiso de circulación.

Informe de vehículo CARFAX

Otra opción para conocer el pasado de un vehículo es optar por empresas privadas como CARFAX, una multinacional que se dedica a recopilar datos sobre vehículos usados a lo largo de Europa y Estados Unidos. Aunque hay que pagar por acceder a sus historiales (hay diferentes precios y paquetes), sí que es posible consultar a través del número de matrícula y de manera gratuita, si CARFAX dispone de datos sobre el coche que queremos comprar.

Si los tiene y descargamos el informe CARFAX, podremos acceder a numerosos datos como el kilometraje real, el estado mecánico y documental, pero también si el coche ha sido sustraído o robado, si se ha visto en vuelto en un accidente de tráfico o incluso si en algún momento fue importado o exportado del país donde se quiere comprar. El trámite se puede realizar igualmente online.