Ladrillos en la mano para cruzar la calle, la curiosa iniciativa de los vecinos de Valdebebas (Madrid)

En los últimos días, se ha dado a conocer esta curiosa iniciativa de los vecinos del barrio de Valdebebas en Madrid en muchos medios de comunicación, ya que buscan poner fin a los atropellos que son muy comunes en esta zona de la capital de España.

Los vecinos se quejan de que los coches circulan a más velocidad de la que estipulada por las calles del barrio, además también echan en falta la instalación de semáforos que garanticen su seguridad, por ello, han lanzado la iniciativa bajo el lema de “hazte ver, coge un ladrillo, mira, saluda y cruza”, con el objetivo de concienciar a los conductores.

¿Cómo se ha llevado a cabo esta curiosa medida?

Esta iniciativa vecinal ha surgido de los propios ciudadanos de Valdebebas, hartos de los atropellos que se producen el barrio debido a la falta de semáforos y a las altas velocidades de los coches. Por ello, han instalado carteles informativos en las señales de los pasos de cebra, junto con una pila de ladrillos.

En definitiva, el cartel indica que antes de cruzar la calle por el paso de peatones debes coger un ladrillo de la pila, después mirar si viene algún vehículo y saludar al conductor de este con el ladrillo en la mano, una vez el coche se detenga, podrás cruzar de forma segura, y, por último, tendrás que dejar el ladrillo en la pila de la acera contraria para que lo pueda usar otro viandante.

📌 Valdebebas



Pues parece que el sistema de cruzar con un LADRILLO 🧱 en la mano para que los coches frenen cuando cruza el peatón se ha instalado en este barrio madrileño…



…aunque en nuestro caso, el ladrillo parece de verdad y no de plástico 😅😂 pic.twitter.com/UJP7DNoJ54 — MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) May 21, 2024

¿Cuál es el origen de la medida de los vecinos de Valdebebas?

Para ello, es preciso conocer que la iniciativa de Valdebebas proviene de los vecinos de la ciudad de Vancouver en Canadá, en concreto, se dio a conocer gracias a Vision Zero Vancouver, que es una organización que pretender transformar las ciudades en espacios seguros para todas aquellas personas que no se mueven en vehículos a motor.

Vision Zero Vancouver creó una campaña viral en redes sociales bajo el lema de “Be Seen, Gran a Brick”, es decir, “para ser visto, coja un ladrillo”, e instaló carteles y ladrillos en los pasos de peatones sin semáforos para que los ciudadanos pusieran en práctica el lema.

¿Te pueden multar si cruzas en rojo siendo peatón?

La respuesta es sí, el Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 145 que “una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil, indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada”, por lo que no está permitido pasar en ese momento el paso de cebra.

En estos casos, desde la Dirección General de Tráfico consideran esta infracción como grave, lo que conlleva una sanción de 200 euros, eso sí, te podrás beneficiar del descuento por pronto pago. Aunque, es preciso indicar que esta multa no se suele llevar a cabo por parte de los agentes de tráfico, sobre todo en ciudades.