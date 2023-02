El pasado domingo, La Sexta emitió un nuevo capítulo de su programa Lo de Évole, en el que se veía al periodista a bordo de un mítico Ford Escort con el dúo catalán Estopa. Además de lo icónico de este coche, con el que ambos cantantes se pegaron un piñazo por culpa de una tal raja de una tal falda, hubo otro hecho que el público (sobre todo, en Twitter, donde nada pasa desapercibido) quiso hacer notar a los participantes del programa.

Jordi Évole, apostado en los asientos traseros del Ford, no lucía el obligatorio cinturón de seguridad. Un gesto que algún internauta afeó sin darse cuenta de que Évole no estaba haciendo nada ilegal ni sancionable. Y es que no siempre es obligatorio llevar el cinturón de seguridad abrochado.

La DGT contempla una serie de excepciones a la obligación de llevar correspondientemente abrochado el cinturón de seguridad y el caso en el que circulaban estos tres personajes era una de ellas.

La fecha de fabricación del vehículo es lo que cuenta

Cuando el vehículo en el que se circula no lleva este elemento de seguridad porque se fabricó antes de que fuera obligatorio que todos los pasajeros llevaran el cinturón, entonces la conducta no será sancionable por ningún agente de tráfico, asegura la DGT. Y este era el caso del Ford Escort del programa, que se fabricó allá por 1991 y la obligación de que los acompañantes sentados en la parte de atrás del coche usaran el cinturón llegó en el 1992.

Otras excepciones al uso del cinturón de seguridad son cuando se tengan motivos acreditados y certificados; cuando se sea conductor de carga y descarga en ubicaciones próximas, taxista o profesor de autoescuela; o cuando se circule en ambulancia o se conduzca un vehículo prioritario.

Más allá de que su comportamiento no era sancionable, sí que hay un gesto que ponía a Évole en peligro y era el de ir incorporado, con los codos apoyados entre los asientos, para ir hablando con los dos hermanos de Estopa. Aunque no sea obligatorio llevar el cinturón de seguridad en estos casos, sí que es necesario que el pasajero adopte la postura adecuada. Circular echado hacia adelante facilitaría, en caso de frenazo, el acabar despedido entre los asientos delanteros.