Usar la inteligencia artificial para establecer los límites de velocidad en España: ¿cómo funcionan?

En este caso, la medida se está llevando a cabo por el Servei Catalá de Tránsit (SCT), que tiene las competencias de tráfico en Cataluña, es decir, hace la función de la Dirección General de Tráfico en esta comunidad autónoma de España.

La prueba piloto se ha establecido en la carretera N-145, que discurre entre la Seu d’ Urgell (Lleida) y el Principado de Andorra, con el fin de proteger a los usuarios más vulnerables, como pueden ser los ciclistas que utilizan con mucha frecuencia esta vía, en los puntos más conflictivos donde son menos visibles, por ejemplo, en los túneles.

¿Cómo funcionan estos límites de velocidad?

Este sistema pionero consiste en avisar a los usuarios de la vía de la presencia de ciclistas, según apuntó Lourdes Puigbarraca, subdirectora de gestión del SCT, “el sistema detecta que pasa un ciclista mediante tecnología IA y genera un aviso en un panel dinámico que permite dar mensajes de alerta”.

Por tanto, en las entradas de los túneles de la N-145 se han instalado cámaras con inteligencia artificial, para captar el momento en el que circulan ciclistas por su interior, por ello, en los paneles aparecen avisos de su presencia o directamente se reducen los límites de velocidad dentro de estos pasos subterráneos.

¿Cómo adelantar a un ciclista en estas carreteras?

Un coche adelanta a un ciclista respetando los 1,5 metros de distancia. Getty Images

El Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 85 cómo realizar esta acción sin poner en peligro la seguridad del ciclista. "Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales, a vehículos de dos ruedas o de tracción animal, a vehículos inmovilizados en la vía o a los vehículos de auxilio cuando estén realizando operaciones de auxilio y rescate, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones previstas en este reglamento; en todo caso, la separación lateral no será inferior a 1,50 metros. Queda expresamente prohibido adelantar, poniendo en peligro a ciclistas que circulen en sentido contrario".

¿Funcionan los radares de velocidad por la noche?

Desde la Dirección General de Tráfico desmienten el mito que había acerca de su no operabilidad durante las horas en la que no hay luz solar. Por lo tanto, estos aparatos para controlar la velocidad pueden multar las 24 horas del día, en parte gracias a su novedosa tecnología de infrarrojos, por la que no se produce un flash sobre el vehículo infractor.

Sí que es preciso indicar que durante la noche no tienen capacidad para operar los medios aéreos, es decir, el helicóptero Pegasus, y los drones que lo sustituirá. Además, los radares móviles instalados en los coches camuflados de la Guardia Civil también bajan su presencia en las carreteras en el periodo nocturno.