La Guardia Civil recuerda cómo reaccionar ante un animal en la carretera, aunque levanta dudas en los conductores

Se acerca el otoño y, con él, aumentará la presencia de animales salvajes en la carretera. Cada año, durante esta época, el número de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas aumenta en comparación con el periodo estival. Este tipo de percances son imprevisibles y muy difíciles de evitar, ya que si el animal salta de improviso a la calzada hay veces que el conductor no tiene ni siquiera tiempo de reaccionar. Por esta misma razón, es muy aconsejable extremar las precauciones si circulamos por vías señalizadas con la señal de peligro por animales.

También es importante saber cómo reaccionar si nos encontramos con un animal en carretera. La Guardia Civil ha compartido en sus redes sociales unos consejos para ello que no han convencido a todos los conductores. Según este cuerpo de seguridad, si en la carretera aparece un animal salvaje, deberíamos reducir la velocidad frenando al máximo (depende de si tenemos sistema ABS o no) y, una vez cerca de este, cambiar la trayectoria para sortearlo (obviamente, sin dar un gran volantazo para no perder el control del vehículo). Para terminar la maniobra, solo quedaría regresar al carril y volver a estabilizar el vehículo.

¿Sabrías cómo evitar la colisión 🤔? pic.twitter.com/ARIdMcRHKk — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 30, 2022

Las críticas no han tardado en llegar y es que hay muchos factores que estos consejos no tienen en cuenta: que el animal pueda moverse de manera imprevista mientras lo estamos sorteando, que venga un vehículo por carril contrario si nos encontramos en una carretera nacional o que el animal salte a la vía justo en el momento en el que pasamos, sin darnos tiempo a reaccionar.

La responsabilidad será del conductor

Uno de los consejos más prácticos a la hora con encontrarse de un ejemplar de cualquier especie cinegética es, si ya está en la carretera y lo vemos con una distancia prudencial, detener el coche y esperar a que bien el animal abandone la calzada. Si existe la posibilidad de hacerlo con seguridad, también lo podemos sortear despacio y sin peligro para ningún usuario de la carretera. El RACE, por ejemplo, recomienda tocar el claxon con suavidad y poner las luces de cruce si el animal no se mueve e incluse llamar a los servicios de emergencia.

En los accidentes del año pasado se descubrió que las especies más habituales en este tipo de accidentes eran perros y jabalíes, que suelen moverse y aparecer velozmente. Aunque es cierto que no se deben dar volantazos y sí se debe intentar frenar el máximo para evitar la colisión o, por lo menos, que esta sea a la menor velocidad posible; los consejos que animan a seguir la marcha y atropellar al animal no son acertados. En caso de colisión con una especie cinegética, la responsabilidad del accidente recae sobre el conductor. Además, de no tener seguro específico contra este tipo de accidentes, puede ser que nos toque pagar íntegra la reparación de los daños. Así pues, siempre será mejor tratar de evitar la colisión.