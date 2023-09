España sigue a la cola de Europa en electrificación: antepenúltima en infraestrucura y sin cumplir objetivos

El Barómetro de Electromovilidad de Anfac para el segundo trimestre de 2023 vuelve a evidenciar que España avanza en su desarrollo, pero lejos del ritmo del entorno europeo. En este periodo, el indicador global de electromovilidad para España (que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público con respecto al objetivo para 2030 ha aumentado un punto, obteniendo una valoración total de 12 puntos sobre 100. En cambio, la media europea ya se sitúa en 25 puntos, con una mejora en el indicador de 1,5 puntos en el segundo trimestre, aumentando la brecha entre España y sus homólogos del Viejo Continente.

Desde Anfac se resalta el ejemplo de Portugal que, con un crecimiento de más de dos puntos, se posiciona muy cerca de la media europea y se distancia del bloque de cola de Europa, encabezado por España y seguido de Italia. Las políticas lusas en torno al vehículo electrificado, con una fiscalidad orientada a incentivar la adquisición de este tipo de automóviles especialmente para las empresas, así como un sistema de información y despliegue rápido y eficiente para el desarrollo de infraestructura de recarga, han permitido una notable mejora de Portugal en este apartado.

Portugal, gracias a unas políticas fiscales favorables, ha crecido mucho. 20M

En cuanto a nuestro país y aplicando este indicador global por Comunidades Autónomas, Madrid, Navarra y Cataluña se mantienen en el Top 3 del ranking, aunque cabe destacar el crecimiento de Asturias de 1,9 puntos tras mejorar tanto en mercado como en infraestructura, lo que le permite acercarse a la media nacional.

Y es que durante el segundo trimestre de 2023, el indicador de penetración del vehículo electrificado obtiene una valoración media de 18,9 puntos, que representa un crecimiento de 1,5 puntos, respecto al trimestre anterior. Si bien logra un crecimiento equiparable al aumento de 1,8 puntos registrados en la media europea, todavía se mantiene muy lejos de los 38,7 puntos sobre 100 que obtiene el conjunto europeo, estando España nada menos que 20 puntos por debajo (18). De este modo, nuestro país ocupa las últimas posiciones del ranking, muy lejos de los países lideres como Países Bajos, Alemania y Reino Unido, situados por encima de la media europea. Dentro del indicador, vuelve a destacar Portugal, que logra un crecimiento de 4 puntos, hasta los 39,2 sobre 100 de valoración general.

De los 45.000 puntos públicos previstos para 2023, en septiembre hay 22.760. PIXABAY

Esto se puede ver claro analizando los datos de matriculaciones. Durante el primer semestre del año, España ha matriculado un total de 55.544 turismos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), números que mejoran los registros del año anterior. Sin embargo, esta cifra queda todavía muy lejos del objetivo de 190.000 ventas de este tipo de vehículos para todo el ejercicio 2023. Un objetivo necesario para cumplir con las exigencias de reducción de emisiones impuestas por Bruselas. Respecto al contexto nacional, todas las regiones mejoran sus registros, siendo Madrid, Navarra e Islas Baleares las que se sitúan en la cabeza del ranking nacional y consiguen los mayores crecimientos durante el segundo trimestre. Ahora bien, a pesar de este aumento, ninguna Comunidad Autónoma supera la media europea.

Sin infraestructura no hay confianza del usuario

Y es que para crecer se ha de hacer en armonía y en conjunto, tanto en oferta de vehículos o fiscalidades acordes, como en infraestructura, y aquí España no consigue salir de los puestos de cola del desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público. Según el indicador, nuestro país logra crecer apenas 6 décimas, obteniendo un total de 5,1 puntos sobre 100, lo que nos sitúa en la antepenúltima posición del ranking del continente. Y todo esto con un ritmo de desarrollo en Europa que también es lento, tal y como refleja el Barómetro de Electromovilidad de Anfac. En el segundo trimestre, la media europea logra una valoración de 11,2 puntos. Solamente los países del norte de Europa, como Países Bajos y Noruega logran destacar por encima del resto obteniendo valoraciones que superan los 50 puntos sobre 100. A nivel nacional, el ranking lo lidera Castilla y León con 8,2 puntos sobre 100, pero son Asturias y Castilla-La Mancha, con aumentos de 2 y 1,2 puntos respectivamente, los que logran una mayor mejora en este periodo.

Y por si esto fuera poco, durante el segundo trimestre se han puesto en marcha 2.517 nuevos puntos de recarga de acceso público, y aunque el ritmo de crecimiento se mantiene respecto al trimestre anterior, todavía la infraestructura de recarga de acceso público es pobre, tanto en número como en potencia instalada. Recordemos que el objetivo para este 2023 es el de tener 45.000 puntos de recarga pública, y a mediados de septiembre únicamente hay 22.760...

El 73% de los puntos públicos son de 22 kW o inferiores, una potencia muy baja. CANTABRIA

Del total de la nueva infraestructura de recarga instalada en el segundo trimestre, el 73% tienen una capacidad de 22 kW o inferior; es decir, un rango de potencia bajo. Actualmente, solo el 4% de la red de recarga de acceso público (875 puntos en total) en todo el territorio nacional es de potencia superior a 150 kW. Desde Anfac defienden que no sólo hay que nutrir el país de más infraestructura, también ha de hacerse con cargadores rápidos que acorten los tiempos de espera en la recarga. Tan importante es la capilaridad como la calidad de los puntos de recarga de acceso público. El despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia es esencial para el desarrollo del vehículo eléctrico y absolutamente prioritaria para la movilidad eléctrica con vehículos pesados. Pero todos estos problemas chocan frontalmente con las dificultades administrativas en el proceso de instalación y puesta en marcha de los diferentes puntos. De hecho, actualmente hay 6.475 puntos que se encuentran fuera de servicio debido, fundamentalmente, a que no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica o por encontrarse en mal estado o averiados.

''España avanza hacia la electrificación, pero no al ritmo necesario para cumplir con los objetivos exigidos. Y cuando se fijan objetivos muy exigentes se ha de ser consciente que se inicia una carrera que no tiene fin y donde cada día hay que correr, no bastan las medidas puntuales. Este barómetro elaborado por Anfac refleja, una vez más, que la electromovilidad está presente en nuestro país, pero no al ritmo necesario que se ha fijado. Las marcas de automoción están cumpliendo con su parte, sacando al mercado más de 200 modelos electrificados y con el anuncio de una total renovación hacia la electrificación de sus modelos para los próximos años. Es necesario que durante la próxima legislatura se actúe tanto en la mejora de la eficiencia del Plan Moves con ayudas directas en el momento de la compra, como en la simplificación de los trámites para la instalación de puntos de recarga, especialmente los de alta potencia. Sin olvidar que la fiscalidad, como está demostrando el éxito de ventas de los electrificados en empresas en Portugal, es una importante palanca para impulsar la penetración en el mercado de este tipo de vehículos. Nuestros principales competidores en Europa y en el mundo aceleran en este cambio y España no tiene otro remedio que acelerar también, porque el resto no espera''; destaca José López-Tafall, director general de Anfac.