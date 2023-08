Así afecta la dislexia a la conducción: trucos al volante

En la vida, desafortunadamente, existen un sinfín de enfermedades o trastornos que afectan al día a día de las personas en España y resto del mundo. Además, estos problemas impiden que puedas efectuar algunas acciones con total normalidad, como es el caso de la dislexia en el momento de la conducción.

Este trastorno del aprendizaje, que afecta al 10-15% de la población mundial, es un problema que perjudica a más de cuatro millones de españoles y el cual supone un reto para la vida diaria, los estudios o el trabajo.

¿Qué es la dislexia?

Muchos os preguntaréis qué es este tipo de trastorno que puede afectar, directa o indirectamente, a la conducción de muchos usuarios. Pues bien, según la FEDIS (Federación Española de Dislexia) es una combinación de "dificultades que afectan al proceso de aprendizaje de la lectura, la ortografía y la escritura. Es permanente y puede ir acompañada de otras dificultades en el área de la velocidad de procesamiento, memoria a corto plazo, organización, lenguaje hablado o habilidades motrices". Además, puede suponer un problema extra debido a las "dificultades que existen en la percepción visual y auditiva".

Señal de prohibido girar a la derecha con el distintivo de Madrid Central en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Las personas que padecen este trastorno, habitualmente, tienen problemas de lectura, de escritura, de coordinación psicomotriz (equilibrio, confunden derecha e izquierda, entre otros), de cognición, memoria y lenguaje. Desafortunadamente, estos son algunos de los más comunes, pues existen más debido a este trastorno.

La dislexia en la conducción

"No supone ningún peligro al conducir. Resulta un problema a la hora de acceder al carnet", señala FEDIS sobre los diversos inconvenientes que puede acarrear este trastorno de cara a coger un volante. Según Jesús Gonzalo Ocampos, psicólogo y presidente de Federación Española de Dislexia, las personas con este problema "sufren un elevado estrés a la hora de realizar exámenes escritos, pero no tienen complicaciones a la hora de identificar y reaccionar a los mensajes de las señales viales".

Como hemos mencionado anteriormente en líneas atrás, el problema llega cuando en la autoescuela hay "que interpretar de forma correcta los textos del manual", indicó Gonzalo. Por eso, desde FEDIS aconsejan a todas estas personas con dislexia que siempre acudan a las clases teóricas presenciales, puesto que este problema mejora con la ayuda de "elementos didácticos" que ofrecen este tipo de centros.

¿Problemas en exámenes de tipo test?

Los ya citados problemas de interpretación de los textos se repiten y se agravan, aún más, en el momento de responder a las preguntas del examen teórico, puesto que será tipo test y, en ocasiones, hay situaciones donde las respuestas son muy similares entre sí.

Las mujeres arriesgan menos en los exámenes tipo test Getty Images

Por ello, la DGT, ante el sinfín de solicitudes de las asociaciones de dislexia, ha concedido un tiempo extra en la eliminatoria teórica a aquellas personas que sufren este problema y, además, los profesores podrían aclararle algunas preguntas que puedan llevar a la confusión.

La 'facilidad' de conducir

Una vez superado el gran problema del examen teórico para las personas con dislexia, en la conducción diaria, según el presidente del FEDIS, "no existen situaciones específicas que aumenten su estrés, ya que depende de la personalidad de cada conductor enfrentarse a cualquier tipo de situación al volante".

Tráfico no considera este trastorno como alguna limitación ni restricción en el momento de conducir, pues "no se encuentra en el apartado destinado a observaciones de nuestro carné de conducir", recalcó Gonzalo. Por ello, el examen práctico de conducir no tendría que suponer un problema a las personas con dislexia.

¿Qué tratamientos existen para la mejora del trastorno?

Afortunadamente, la dislexia se puede tratar y mejorar con algunos trucos de aprendizaje. Esto hará que se lleve al día a día y, por lo tanto, también evitará cualquier tipo de problema en el momento que tengan que manejar su propio vehículo. "Lo importante es potenciar la conciencia fonológica de una persona con dislexia mediante juegos o ejercicios", recalcó el presidente de FEDIS. Asimismo y para potenciar este trabajo, "el profesor debería adaptar la forma de aprendizaje y, sobre todo, realizar exámenes que sean mixtos (oral o escrito) u orales".