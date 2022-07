¿Cuántas preguntas eres capaz de acertar en este examen de la DGT?

La DGT ha publicado un nuevo test con 15 preguntas para poner a prueba los conocimientos en seguridad vial y normativa de tráfico de los conductores. Existen ciertas preguntas que se resisten a cualquier estudiante del carnet de conducir y que siempre suelen estar entre las más falladas. Las relacionadas con las señales menos habituales, las que hacen referencia a velocidad de circulación de vehículos especiales (con remolques, excesos de MMA...) y similares suelen ser las cuestiones en las que más nos equivocamos.

Para refrescar conceptos antes de salir con el coche de vacaciones, proponemos a los lectores responder a todas las preguntas del test para ver si lo superan o si, por el contrario, les toca echar un vistazo y recordar algunos conceptos antes de viajar por carretera. Ahí van las preguntas.

Una vez completes el test, la aplicación te descubrirá las preguntas en las que has fallado y las que has acertado. Además, te señalará cuáles eran las respuestas correctas para las cuestiones en las que no hayas acertado la opción adecuada.

Refrescar los conocimientos de tráfico

Este test y tantos otros se pueden consultar en la web de la Dirección General de Tráfico y son de acceso completamente gratuito, por lo que se convierten en una gran herramienta para refrescar posibles conceptos olvidados en lo que a normativa de tráfico se refiere.

También recomendamos, antes de viajar, revisar todos los cambios aplicados en la modificación de la Ley de Tráfico para evitar sanciones por desconocimiento de las normas, ya que este no exime de su cumplimiento y algunas multas superan los incluso 500 euros de sanción. Aquí tienes un recopilatorio de las novedades incluidas en la ley por las que este verano te podrán multar.