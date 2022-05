El uso de las sillas infantiles para el coche es incluso más importante que el del cinturón de seguridad, ya que entre las primeras causas de mortalidad infantil se encuentran los accidentes de tráfico. Sobre todo en los más pequeños, un choque o siniestro en el coche puede provocar lesiones graves o letales y los SRI reducen drásticamente la gravedad.

Pero no sirve con cualquier silla. Hay que saber escoger la más indicada para nuestro bebé y nuestro vehículo, además de tener en cuenta que no todos los modelos cumplen con los estándares de seguridad en igual medida. El Real Automóvil Club de España ha presentado el Primer Informe Europeo de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de 2022 y desaconseja la compra de cuatro modelos de sillas por no cumplir los criterios sobre sustancias nocivas y por problemas de sujeción.

Estas cuatro sillas han obtenido la calificación de una estrella, la más baja, por estos dos motivos. Dos de ellas suspenden debido a la composición textil de la silla y han sido el modelo Lionelo Antoon RWF y el Walser Kids Experts Noemi. Las otras dos han sido Urban Kanga Uptown Model TV107 y Kinderkraft Comfort Up, que han suspendido en las pruebas de seguridad por la falta de ajuste con firmeza al asiento del vehículo, no protegiendo al menor frente al impacto lateral.

32 sillas pasan con sobresaliente

En estos test, realizados por un consorcio de automóviles club y consumidores europeos en el que participa el RACE, se miden cuatro parámetros fundamentales en sillas homologadas para su venta: seguridad, facilidad de uso, ergonomía y sustancias perjudiciales.

En el otro lado de la tabla, la investigación ha otorgado la máxima puntuación de cinco estrellas, a 32 modelos de sillas. Un total de 21 modelos han alcanzado la segunda mejor puntuación y 6 la tercera categoría. "Estos SRI no sólo superan claramente los requisitos legales, sino que los fabricantes han tenido en cuenta nuestros elevados estándares para ensayos de consumo a la hora de desarrollar sus productos", ha explicado el RACE.