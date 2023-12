Cómo actuar si tu coche sale ardiendo en plena autovia

Aunque no sea muy habitual en España, los incendios en los coches son una de las situaciones más peligrosas a las que se pueden enfrentar un conductor en la carretera, además del fuego en el entorno por el que se circula. Que un vehículo comience a arder puede producirse por diversas causas, desde una mala instalación eléctrica, fugas de líquidos o por un motor muy sobrecalentado. Independientemente de lo que provoque la primera chispa, es muy importante saber cómo actuar en ese momento.

Este mismo año se vivió una tensa situación con varios vehículos Citröen y Peugeot, ya que un fallo en las baterías de más de 70.000 vehículos multiplicaron el riesgo de incendio en varios de sus modelos. Por ello es extremadamente importante conocer los pasos a seguir en caso de que se desate un fuego en el vehículo, ya que la vida de los pasajeros (y del resto de usuarios de la autovía) está en peligro.

¿Qué hacer si se incendia mi coche en la carretera?

Lo primero de todo, aunque sea obvio, es mantener la calma, ya que los excesivos nervios puede nublar el juicio y hacernos actuar de una manera poco adecuada. Lo más importante en cuanto se detecte el fuego en el coche es detenerse en un lugar seguro lo antes posible, ya que si se sigue circulando el incendio se retroalimenta con el oxígeno del ambiente. Eso sí, se debe evitar dejar el coche cerca de una zona con mucha vegetación o con otros elementos igníferos que lo aviven todavía más. Si es posible, la mejor opción es dejarlo en una zona totalmente asfaltada.

Hay que evitar dejar el coche en una zona con vegetación. Salvador Sas / EFE

Una vez parados, si puede ser en el arcén de la autovía, hay que apagar el motor y quitar el contacto del coche para que el incendio no vaya a más. A partir de ese momento lo que se debe hacer es evacuar del vehículo lo más rápido posible a todos los pasajeros que viajasen en él para no respirar el humo tóxico que emana del fuego y alejarse a una distancia lo suficientemente prudencial para no correr ningún riesgo. Lo único que queda por hacer es esperar a que lleguen los respectivos vehículos de emergencias para apagarlo.

Qué no hacer si se incendia el coche en la autovía

Lo más importante si el coche comienza a arder es alejarse lo más rápido posible del foco del incendio, por lo que no se debe intentar encontrar la causa del fuego bajo ningún concepto. Además, si se lleva un extintor en el coche, hay que intentar apagar solo el origen de la quema, no rociar todo el vehículo. Por supuesto, si se ha olvidado algo que no sea vital dentro del automóvil, como el teléfono, no hay que regresar a por ello.